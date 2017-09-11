Противника аннексии Крыма приговорили к восьми годам лишения свободы

Верховный суд аннексированного Крыма в понедельник, 11 сентября, приговорил к 8 годам лишения свободы заместителя главы меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Одного из лидеров национального движения обвиняли в организации массовых беспорядков возле парламента Крыма 26 февраля 2014 года.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего для активиста восьми лет лишения свободы. Приговор был зачитан в течение пятнадцати минут в маленьком зале в присутствии лишь обвинителей, адвокатов и близких подсудимого. Сам Чийгоз наблюдал за происходящим по видеосвязи из СИЗО. Там он находится с момента задержания января 2015 года.

Во время оглашения приговора перед Верховным судом собрались около ста крымских татар, пришедших поддержать Чийгоза. Они скандировали: "Позор!" и "Ахтем, мы с тобой!". Здание суда было оцеплено многочисленными сотрудниками полиции.

Продолжение репрессивной политики

Адвокат Чийгоза Николай Полозов назвал решение суда приговором всему крымскотатарскому народу. "Никаких массовых беспорядков Чийгоз не организовывал, и судебный процесс убедительно это доказал. Приговор является продолжением репрессивной, бесчеловечной, жестокой политики российской власти по отношению к крымским татарам, проживающим у себя на родине”, - заявил Полозов DW. Адвокат подчеркнул, что приговор будет обжалован.

26 февраля 2014 года у здания Верховной рады Крыма в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Его инициатором выступил глава меджлиса Рефат Чубаров. В свою очередь лидер пророссийской партии "Русское единство", ныне глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов созвал своих сторонников на контрмитинг. Как заявили позднее в СК РФ, в результате массовых беспорядков, возникших в тот день у здания Верховной рады Крыма, погибли два человека и более 70 пострадали.