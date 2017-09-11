Картина дня: масляный кризис, извинения организаторов марафона и разногласия в союзе Сависаара

Полки с маслом могут оставаться пустыми до конца года

На полках эстонских магазинов, где продают масло, в ближайшее время может оказаться меньше обычного товаров, поскольку большой спрос резко поднял цены на этот молочный продукт. А теперь отечественные поставки масла столкнулись с серьезными трудностями. Читайте далее...

График: смотрите, насколько подорожало масло в Эстонии и по всему миру

Нехватка молочного жиры на мировом рынке подняла цены на масло на рекордный уровень. postimees подготовил график, который показывает, насколько подорожало масло в Эстонии и других странах мира. Читайте далее...

Покинувшие союз Сависаара: их цель паразитировать на голосах Центристской партии

Избирательный союз Сависаара покинули три человека, которые разочаровались стилем управления Ольги Ивановой и Юри Мыйза. Читайте далее...

Более трех миллионов домов и предприятий во Флориде остались без света из-за урагана "Ирма"

Число домов и предприятий в американском штате Флорида, оставшихся без электроэнергии в результате удара урагана "Ирма", превысило три миллиона. Такие данные озвучил телеканал CNN, проанализировав информацию, полученную от пяти крупнейших энергетических компаний штата. Читайте далее...

Легендарные цветочные киоски на улице Виру с сегодняшнего дня закрыты

С сегодняшнего дня на ремонт закрыт легендарный цветочный рынок на улице Виру. Читайте далее...

Организаторы Таллиннского марафона извинились за нарушение дорожного движения

Прошедший в минувшие выходные Таллиннский марафон спровоцировал серьезные проблемы в дорожном движении. Организаторы мероприятия приносят извинения за возникшие трудности. Читайте далее...

Арендатор киоска о закрывшемся цветочном рынке на улице Виру: самое страшное - неизвестность

С сегодняшнего дня на ремонт закрыт легендарный цветочный рынок на улице Виру. Согласно плану Таллиннской городской управы, после ремонта киоски будут сдаваться в аренду посредством аукциона, что серьезно беспокоит нынешних арендаторов. Читайте далее...

После пересечения Саакашвили границы на Украине возбуждено уголовное дело

На Украине возбудили уголовное дело в отношении бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по факту его незаконного проникновения в страну. Читайте далее...

EKRE требует отменить э-голосование на выборах

Отмены электронного голосования на предстоящих муниципальных выборах потребовала Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). Читайте далее...

Предложенный Мейлис Репс проходной балл оставил бы за бортом гимназии почти 900 школьников

В прошлом году у 855 учеников, отправившихся учиться в гимназию, средний бал составлял менее 3,75. Согласно предварительному предложению министра образования Майлис Репс, имеющие столь низкие баллы смогут продолжить обучение в профессионально-технических училищах. Читайте далее...

Фото и видео: авария в утренний час пик в Мустамяэ

Сегодня, 11 сентября, около 8.00 на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ произошла авария: автомобиль Škoda въехал сзади в Honda. Читайте далее...

Экс-советник Агентства по окружающей среде положил себе в карман на гостендерах полмиллиона евро

Бывший заместитель директора Агентства по окружающей среде, а позже работавший там же советником Мадис Хельм договорился с одним из победителей гостендера таким образом, что почти полмиллиона евро поступило на счет связанных с Хельмом предприятий. Читайте далее...

Фото: со дня страшной трагедии в Силах обороны Эстонии прошло 20 лет

Ровно 20 лет, 11 сентября 1997 года, в эстонских Силах обороны произошла самая крупная трагедия мирного времени: из 22 членов группы во время учений погибли 14 солдат. Читайте далее...

Подозреваемый в убийстве «водитель с битой» оставлен под стражей

Таллиннский окружной суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве сожительницы Урмаса Эйнрооса. Читайте далее...

Центристы сегодня будут исключать Иванову из партии

Сегодня в 19.00 правление Центристской партии, по данным генсека Михаила Корба, рассмотрит вопрос об исключении из центристских рядов Ольги Ивановой и других членов партии, решивших пойти на выборы отдельно, в списке Саависаара и «Делового Таллинна». Читайте далее...

Ryanair открывает новую авиалинию из Таллинна

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair сообщил сегодня, что следующим летом откроет новую авиалинию между Таллинном и Мальтой. Читайте далее...

Сависаар в недоумении: из Facebook пропали 2000 друзей!

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар отметил, что из его аккаунта в Facebook пропало множество друзей, в связи с чем он подозревает чей-то недобрый умысел.

В Эстонии насчитали 36 000 алкоголиков

Несмотря на то, что употребление алкоголя в Эстонии снижается, и причиной этого называют улучшение манеры поведения и стиля жизни, до пяти процентов населения, или около 36 000 совершеннолетних все же не представляют свою жизнь без алкоголя. Читайте далее...