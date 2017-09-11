Берлинский эксперт по граффити о стенах Таллиннского горхолла: о, мой бог!

Д-р Мароссек посмотрела фотографии Таллиннского горхолла до и после того, как он был изрисован, и дала работе уличных художников следующую оценку: «Довольно приличный уровень, средний по Европе. Прекрасная техническая реализация. Более подробно я могу прокомментировать граффити лишь в том случае, если увижу их на месте». По ее словам, особенно здорово, что речь идет о совместной работе учеников и преподавателей художественной школы.

«О, мой бог!» - воскликнула д-р Мароссек, когда узнала, что Таллиннский горхолл является объектом, охраняемым как памятник старины, и что Сультс пошел на нарушение закона сознательно. Специалист по уличному графическому искусству стала еще мрачнее, когда узнала, что нарушивший закон Сультс является членом парламента, а произошедшее - часть его избирательной кампании на местных выборах.

«Меня огорчает, что власть и деньги используют уличное искусство для достижения своих целей. Они используют художников и их работу, но ничего не дают взамен художникам или искусству. Интересный случай, обязательно изучу подробнее», - добавила д-р Мароссек.

Street Art Berlin - независимый центр уличного искусства, который изучает уличное искусство Берлина, организует выставки, посредничает между художниками и заказчиками.