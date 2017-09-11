Покинувшие союз Сависаара: их цель паразитировать на голосах Центристской партии

Союз Сависаара покинули Фея Ряйм, Марина Корлиния и Андрес-Мариус Розенблатт.

«Выяснилось, что мы участвуем в акции, созданной, чтобы под именем Сависаара привести к власти бизнесменов и их приближенных», - пишут покинувшая союз троица.

«Изначально создание избирательного союза Сависаара объяснялось намерением поддержать Центристскую партию. На сегодняшний день понятно, что избирательный союз создан для поддержки Ольги Ивановой и приближенных известный влиятельных бизнесменов», - говорится в пресс-сообщении.

По словам трех покинувших союз центристов, первым тревожным звоночком было присоединение «Делового Таллинна».

«Ни одна программа еще не было составлена, когда кандидаты уже выступали под единым названием. К тому же, поддерживающие «Деловой Таллинн» личности говорили прямо, что с помощью голосов Сависаара могут попасть в городское собрание шесть-семь бизнесменов», - утверждается в пресс-сообщении.

По словам покинувших союз, последней каплей стал план очернения Центристской партии и ее ведущих политиков. «Ольга Иванова искала добровольцев, которые поставили бы свое имя и фотографию под уже готовыми статьями, которые нападают на Центристскую партию и ее членов», - говорят они.

«Понятно, что основные противники списка Мыйза и Ивановой не Партия реформ, не EKRE и даже не IRL, а вся компания построена на желании паразитировать на голосах Центристской партии».

«В сложившейся ситуации мы не видели другого пути, как снять свои кандидатуры. Носящий имя Эдгара Сависаара союз такая же подделка, как используемые для предвыборной рекламы и вводящие в заблуждение избирателей цвета Центристской партии», - говорят три покинувших союз Сависаара политика.