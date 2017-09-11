В Рапламаа пьяный муж зарезал свою жену

В субботу в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Раэла 47-летний мужчина в ходе семейной ссоры ударил ножом свою 51-летнюю супругу. Женщина скончалась от полученных травм. Ссора произошла на фоне совместного распития спиртных напитков.

Устроившего резню мужчину взяли под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В случае признания его вины мужчину ожидает от 6 до 15 лет тюремного заключения.