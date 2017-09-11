В Таллинне больше пробок, чем в Вашингтоне или Берлине
11 сентября 2017 г., 15:29
В рейтинге, который каждый год составляет предлагающая навигационные услуги фирма, Таллинн по количеству пробок среди 390 городов мира попал на 86 место, а среди стран Европы — на 37 место.
Поставщик навигационных услуг TomTom каждый год составляет рейтинг городов в соответствии с дорожным движением, пишет ERR.
Согласно собранной GPS, в Таллинне хуже ситуация обстоит с пробками, чем в Вашингтоне, Стокгольме или Барселоне, но лучше, чем, например, в Москве, Брюсселе или Люксембурге.
Если сравнить, сколько минут в среднем тратится на передвижение по городам, цифры в Таллинне и Вашингтоне равны — 33 минуты. В Берлине еще быстрее, чем в Таллинне: в час-пик потребуется 28 минут дополнительного времени.