В Таллинне больше пробок, чем в Вашингтоне или Берлине

Поставщик навигационных услуг TomTom каждый год составляет рейтинг городов в соответствии с дорожным движением, пишет ERR.

Согласно собранной GPS, в Таллинне хуже ситуация обстоит с пробками, чем в Вашингтоне, Стокгольме или Барселоне, но лучше, чем, например, в Москве, Брюсселе или Люксембурге.

Если сравнить, сколько минут в среднем тратится на передвижение по городам, цифры в Таллинне и Вашингтоне равны — 33 минуты. В Берлине еще быстрее, чем в Таллинне: в час-пик потребуется 28 минут дополнительного времени.