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В Таллинне больше пробок, чем в Вашингтоне или Берлине

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

В рейтинге, который каждый год составляет предлагающая навигационные услуги фирма, Таллинн по количеству пробок среди 390 городов мира попал на 86 место, а среди стран Европы — на 37 место.

Поставщик навигационных услуг TomTom каждый год составляет рейтинг городов в соответствии с дорожным движением, пишет ERR.

Согласно собранной GPS, в Таллинне хуже ситуация обстоит с пробками, чем в Вашингтоне, Стокгольме или Барселоне, но лучше, чем, например, в Москве, Брюсселе или Люксембурге.

Если сравнить, сколько минут в среднем тратится на передвижение по городам, цифры в Таллинне и Вашингтоне равны — 33 минуты. В Берлине еще быстрее, чем в Таллинне: в час-пик потребуется 28 минут дополнительного времени.

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