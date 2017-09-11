Лидер Кемеровской преступной группировки доставлен в Эстонию

Об этом в понедельник, 11 сентября, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал присяжный адвокат Владимир Садеков.

По словам адвоката, в настоящее время продолжаются следственные действия по этому делу. В пятницу Вячеслав Гулевич, которого подозревают в наркопреступлениях, был опрошен в суде.

Эстонские власти содержат его под стражей в Таллиннской тюрьме.