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Лидер Кемеровской преступной группировки доставлен в Эстонию

Rus.Postimees.ee
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Слава Гулевич второй справа. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Задержанный в начале августа в Испании по ходатайству эстонских властей подозреваемый в организации наркопреступлений Вячеслав Гулевич (57), который в криминальных кругах более известен как Слава Кемеровский, в конце прошлой недели был доставлен в Эстонию.

Об этом в понедельник, 11 сентября, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал присяжный адвокат Владимир Садеков.

По словам адвоката, в настоящее время продолжаются следственные действия по этому делу. В пятницу Вячеслав Гулевич, которого подозревают в наркопреступлениях, был опрошен в суде.

Эстонские власти содержат его под стражей в Таллиннской тюрьме.

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