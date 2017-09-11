Лидер Кемеровской преступной группировки доставлен в Эстонию
11 сентября 2017 г., 15:47
Задержанный в начале августа в Испании по ходатайству эстонских властей подозреваемый в организации наркопреступлений Вячеслав Гулевич (57), который в криминальных кругах более известен как Слава Кемеровский, в конце прошлой недели был доставлен в Эстонию.
Об этом в понедельник, 11 сентября, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал присяжный адвокат Владимир Садеков.
По словам адвоката, в настоящее время продолжаются следственные действия по этому делу. В пятницу Вячеслав Гулевич, которого подозревают в наркопреступлениях, был опрошен в суде.
Эстонские власти содержат его под стражей в Таллиннской тюрьме.