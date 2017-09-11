В Швейцарии столкнулись два пассажирских поезда
11 сентября 2017 г., 15:51
В швейцарском кантоне Ури возле деревни Андерматт столкнулись два пассажирских поезда. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Tribune de Geneve.
В результате аварии травмы получили 27 человек. Движение поездов на участке полностью остановлено.
На месте происшествия работают бригады медиков и спасателей. О причинах происшествия информации пока нет.
11 августа сообщалось, что из-за железнодорожной аварии в Египте погибли 28 человек, еще 74 пассажира пострадали.