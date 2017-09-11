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В Швейцарии столкнулись два пассажирских поезда

Rus.Postimees.ee
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Железная дорога. Иллюстративное фото. | ФОТО: Priit Simson

В швейцарском кантоне Ури возле деревни Андерматт столкнулись два пассажирских поезда. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Tribune de Geneve.

В результате аварии травмы получили 27 человек. Движение поездов на участке полностью остановлено.

На месте происшествия работают бригады медиков и спасателей. О причинах происшествия информации пока нет.

11 августа сообщалось, что из-за железнодорожной аварии в Египте погибли 28 человек, еще 74 пассажира пострадали.

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