В местных выборах участвуют 11 900 кандидатов

В выборах участвуют 163 избирательных союза, семь партий с 271 списком, а также 59 одиночных кандидатов.

Центристская партия идет на выборы с 73 списками, Партия реформ – с 54, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) – с 50, Союз Отечества и Res Publica (IRL) – с 39, Социал-демократическая партия – с 39, Объединенная левая партия Эстонии – с шестью и Партия Зеленые Эстонии – с двумя списками.

По сравнению с 2013 годом, после административной реформы, количество кандидатов сократилось. Четыре года назад в выборах участвовали 14 784 кандидатов, 101 из них были одиночными. Тогда были представлены шесть партий и 292 избирательных союза, сообщила Республиканская избирательная комиссия.

Списки кандидатов на сегодняшний день доступны на сайте комиссии.

Выборы в органы местных самоуправлений состоятся 15 октября. Предварительное голосование и электронное голосование начнутся 5 октября.