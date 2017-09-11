Опасный отдых: на известном курорте за день изнасиловали трех туристок

Утром 7 сентября в течение одного дня в Магалуфе были изнасилованы 21-летняя британка и 20-летняя шведка. Первое преступление было совершено в 7:30, а второе - в 9:00, сообщает The Sun.

В тот же день на курорте Эль-Ареналь, расположенном в 15 километрах к юго-востоку от Пальма-де-Майорки, была изнасилована 30-летняя немка.

По словам пострадавшей гражданки Германии, она познакомилась в баре с мужчиной, но дальнейших событий не помнит. Туристка очнулась на пляже. Ее платье было расстегнуто, а нижнее белье испачкано кровью. Также у потерпевшей была похищена сумка и кошелек.

Всех трех пострадавших отправили на медицинское обследование в больницу Son Espases.

Добавим, что в августе в полицию обратилась 19-летняя жительница Шотландии, отдыхавшая на Майорке. Девушка заявила, что ее изнасиловали трое мужчин на пляже около Пунта-Баллена (Магалуф). Потерпевшая передала полицейским фотографию одного из подозреваемых, но потом передумала писать заявление, пишет Metro News.

Тогда же в августе другая британская туристка, отдыхавшая в Пуэрто-Банус на Коста-дель-Соль, была изнасилована таксистом. По словам потерпевшей, она собиралась доехать на такси до гостиницы, но водитель привез пассажирку в безлюдное место, где и совершил над ней надругательство. Таксиста объявили в розыск, но пока не поймали.