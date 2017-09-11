Порошенко прокомментировал прорыв Саакашвили через границу Украины

«Этот инцидент не требует политических комментариев. Мы будем комментировать его исключительно в правовом поле», - сказал Порошенко, которого цитирует NEWSru.

Он похвалил украинских пограничников, пытавшихся не пустить политика на территорию Украины. «Я считаю, что наши пограничники сделали правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное юридическое право. Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы и добивались», - сказал украинский президент.

«В любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой административный акт в административном суде, в данном случае в Высшем административном суде. И я, как президент, выполню любое решение суда», - сказал Порошенко (цитата по «Интерфакс-Украина»).

«Не нравится решение украинских судов? Есть Европейский суд по правам человека... Прошло более полутора месяцев. Никто в суд не подавал», - сказал он.

Порошенко также выразил мнение, что «этот господин так же, с таким же упорством будет прорываться в Грузию, как он пытался попасть в Украину».

Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и другие украинские политики проводят совещание в отеле «Леополис» во Львове, сообщил народный депутат из фракции «Самопомощь» Егор Соболев.

«Сейчас мы проведем совещание, во время которого решим, что делать дальше. А потом они выйдут к вам, и Саакашвили расскажет, что лично он планирует делать», - сказал Соболев журналистам во Львове в понедельник.

В отель «Леополис», где проходит совещание также прибыли народный депутат из фракции «Батькивщина» Сергей Власенко, представители львовской организации партии «Батькивщина» и сам Соболев.

10 сентября Саакашвили попытался въехать из Польши на Украину на поезде «Интерсити», однако в поезде по громкой связи предупредили, что состав не тронется, пока с него не сойдет гражданин, которому запрещен въезд. В Сети появилось видео, где такое распоряжение передает проводница поезда.

Саакашвили заявил журналистам, что намерен вернуться на Украину и добиваться возвращения ему гражданства этой страны.

Саакашвили вместе с депутатами Верховной Рады, в том числе с лидером партия «Батькивщина» Юлией Тимошенко, отправился к границе на автобусе. Польские пограничники пропустили кортеж, но со стороны украинского КПП «Шегини» был выставлен кордон из представителей нацполиции и погранслужбы Украины.

В итоге ему не понадобилось документов: на территорию Украины после попытки блокады КПП толпа внесла его на руках. В стычке пострадали, по разным данным, от 11 до 15 силовиков.

С криками «Победа, победа» кортеж отбыл во Львов. Там бывший одесский губернатор поужинал с действующим мэром города Андреем Садовым.

В МВД пригрозили уголовной ответственностью депутатам, пересекшим границу с «провокатором Саакашвили»

Депутат Верховной Рады, советник главы украинского МВД Антон Геращенко составил список народных депутатов - «титушек», которые незаконно пересекли границу Украины вместе с провокатором Саакашвили. В список вошли Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов.