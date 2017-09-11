Порошенко прокомментировал прорыв Саакашвили через границу Украины

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя прорыв границы с Украиной лишенным гражданства бывшим губернатором Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, пообещал выполнить любое решение суда, куда, однако, оппозиционный политик в течение полутора месяцев так и не обратился. Об этом украинский президент заявил на совещании по вопросам развития сельской медицины в Киеве.
«Этот инцидент не требует политических комментариев. Мы будем комментировать его исключительно в правовом поле», - сказал Порошенко, которого цитирует NEWSru.
Он похвалил украинских пограничников, пытавшихся не пустить политика на территорию Украины. «Я считаю, что наши пограничники сделали правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное юридическое право. Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы и добивались», - сказал украинский президент.
«В любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой административный акт в административном суде, в данном случае в Высшем административном суде. И я, как президент, выполню любое решение суда», - сказал Порошенко (цитата по «Интерфакс-Украина»).
«Не нравится решение украинских судов? Есть Европейский суд по правам человека... Прошло более полутора месяцев. Никто в суд не подавал», - сказал он.
Порошенко также выразил мнение, что «этот господин так же, с таким же упорством будет прорываться в Грузию, как он пытался попасть в Украину».
Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и другие украинские политики проводят совещание в отеле «Леополис» во Львове, сообщил народный депутат из фракции «Самопомощь» Егор Соболев.
«Сейчас мы проведем совещание, во время которого решим, что делать дальше. А потом они выйдут к вам, и Саакашвили расскажет, что лично он планирует делать», - сказал Соболев журналистам во Львове в понедельник.
В отель «Леополис», где проходит совещание также прибыли народный депутат из фракции «Батькивщина» Сергей Власенко, представители львовской организации партии «Батькивщина» и сам Соболев.
10 сентября Саакашвили попытался въехать из Польши на Украину на поезде «Интерсити», однако в поезде по громкой связи предупредили, что состав не тронется, пока с него не сойдет гражданин, которому запрещен въезд. В Сети появилось видео, где такое распоряжение передает проводница поезда.
Саакашвили заявил журналистам, что намерен вернуться на Украину и добиваться возвращения ему гражданства этой страны.
Саакашвили вместе с депутатами Верховной Рады, в том числе с лидером партия «Батькивщина» Юлией Тимошенко, отправился к границе на автобусе. Польские пограничники пропустили кортеж, но со стороны украинского КПП «Шегини» был выставлен кордон из представителей нацполиции и погранслужбы Украины.
В итоге ему не понадобилось документов: на территорию Украины после попытки блокады КПП толпа внесла его на руках. В стычке пострадали, по разным данным, от 11 до 15 силовиков.
С криками «Победа, победа» кортеж отбыл во Львов. Там бывший одесский губернатор поужинал с действующим мэром города Андреем Садовым.
В МВД пригрозили уголовной ответственностью депутатам, пересекшим границу с «провокатором Саакашвили»
Депутат Верховной Рады, советник главы украинского МВД Антон Геращенко составил список народных депутатов - «титушек», которые незаконно пересекли границу Украины вместе с провокатором Саакашвили. В список вошли Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов.
«Также незаконно пересек границу бывший дважды глава СБУ Валентин Наливайченко. Остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», - написал Геращенко на своей странице в Facebook.
«Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление - незаконную переправку лиц через государственную границу Украины», - подчеркнул он.
Глава МВД Украины Арсен Аваков написал, что Саакашвили и его сторонники, незаконно пересекшие границу, должны выбрать один из двух вариантов: «Прибыть в пункт пропуска „Шегини“ и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы. Всем участникам „прорыва“, в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний», - объяснил Аваков на своей странице в Facebook.
Личности всех, кто принимал участие в прорыве и нападении на пограничников и полицейских, будут установлены. Виновные понесут ответственность, добавил он.
Он сказал, что лично запретил пограничникам и полицейским применять оружие и силовые методы: «Видит бог, вчера я старался сделать все, чтобы вывести пограничников и полицейских из политического процесса. Да, я запретил и тем и другим применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы».
«Мы разделяли потоки, продумывали логистику и думали о безопасности собравшихся людей - прежде всего. Мы работали весь день на локализацию и предотвращение провокаций со столкновением сторонников и противников Саакашвили. Мы блокировали и задержали несколько десятков человек „спортивного телосложения“, приехавших на границу устроить махач», - рассказал Аваков.
«Провокация все же состоялась. Крови не было - хорошо… Но цена всему этому оказалась слишком высока», - сообщил глава МВД. Он обвинил Саакашвили и его сторонников в атаке на базовые институции государства ради сиюминутных политических интересов, назвав их действия преступными и безответственными.
Премьер Украины призвал не раскручивать маховик разрушения и хаоса
Ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который назвал происшествие возле КПП атакой на украинскую государственность и заявил, что виновные должны понести ответственность.
«Силовой прорыв украинской границы - это преступление, и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность», - заявил он.
Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на военнослужащих, которые защищают Украину и ее границы, заявил он.
«То, что произошло в воскресенье в Шегини, это не просто нарушение закона. На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу: чем хуже, тем лучше», - сказал премьер.
«Именно сейчас можно ожидать активизации попыток дестабилизировать ситуацию со стороны тех, кто не заинтересован в успехе Украины. К сожалению, так и происходит. В свете сегодняшних событий я хочу еще раз призвать депутатов, политиков - не раскручивайте маховик разрушения и хаоса. Давайте совместными усилиями сделаем все, что необходимо, чтобы Украина стала успешной. Сегодня время бороться не за власть, а за государство», - добавил премьер-министр Украины.
На Украине возбудили уголовное дело по факту незаконного проникновения Саакашвили в страну. Гражданство Украины было предоставлено Саакашвили в 2015 году по распоряжению Порошенко. Экс-президент Грузии был назначен главой Одесской области. В том же году указом президента Грузии Георгия Маргвелашвили Саакашвили лишили грузинского гражданства в связи с получением паспорта иностранного государства.
В ноябре прошлого года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией. После снятия с должности он создал собственное политическое объединение - «Движение новых сил» («Рух нових сил»).
26 июля стало известно, что Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства Украины. В администрации главы государства пояснили, что решение было принято по представлению Государственной миграционной службы. Саакашвили в тот момент находился за границей.