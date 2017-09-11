Как помочь русскому ребенку в Эстонии не потерять связь с родной культурой?

Вот уже более 15 лет при Институте Пушкина работает школа русского языка, в которой по субботам и по воскресеньям занимаются русские ребята в возрасте от семи до 16 лет, учащиеся в эстонских школах. Всего их около ста человек, занятия длятся четыре часа.

- Выходит, что одного из своих выходных ребята лишаются. Отсюда и главный вопрос: а вы уверены, что детям нужна эта дополнительная нагрузка?

- Тут родители сами должны принять принципиальное решение, взять на себя ответственность за будущее своего ребенка. Надо понимать, что только на родном языке и с его помощью можно осознать свою национальную идентичность и объять просторы культуры и истории. К сожалению, по разным причинам родители не могут обеспечить своих чад тем богатством, которое заложено в них самих. Не так-то просто заставить ребенка дополнительно заниматься дома, да и не у всех родителей хватает на это времени и сил. Ничего не поделаешь: на русских детей и их родителей в Эстонии приходится нагрузка больше обычной.

- В группе «культурно-лингвистического» риска оказываются, прежде всего, русскоязычные дети, которые учатся в эстонских школах?

- И даже шире. Это не только дети из русских или русско-эстонских семей, но и дети от смешанных с иностранцами браков, для которых русский является уже третьим родным после эстонского и языка отца или матери, гражданина третьей страны. При этом дети из семей, где хотя бы один родитель русскоязычный, на неплохом уровне владеют разговорным языком, что успокаивает старших. Кроме того, как думают многие родители, в эстонских школах ведь тоже есть уроки русского языка! Но это уроки русского как иностранного, и начинаются они с 6-го класса: с изучения алфавита.

- Ну, так ведь дети по-русски говорят хорошо? В чем тогда проблема?

- Я бы сказала – проблемы. Первые годы родители борются за эстонский, но через некоторое время понимают, что упускают «русскость» ребенка. Выясняется, что у ребят маленький словарный запас, поэтому они не могут и не хотят читать книги, плохо понимают фильмы. Они не умеют писать, – их просто этому никто не учит в школе – плохо или совсем не читают рукописный текст, не имеют элементарного культурного фона, то есть не знают поговорок, фразеологизмов, фраз из известных фильмов и т.п. В итоге такие дети зачастую теряют контакт со сверстниками из русских школ, а с возрастом стесняются своих ошибок в родном языке.

- А какие есть пути решения такого рода проблем?

- Главное – осознание родителями, что эти проблемы существуют и сами собой не решатся. Затем – понять, будут они сами заниматься со своим ребенком, отдадут в школу воскресного дня или возьмут репетитора. Первое, как правило, не работает, на что всегда есть причина, второе дороговато. Но, я, пожалуй, не буду долго разглагольствовать, а просто, пользуясь возможностью, приглашу родителей билингвальных детей на цикл бесплатных семинаров в Таллинскую школу русского языка. О том, что и как лучше делать, расскажут преподаватели, которые работают с такими ребятами много лет, школьные учителя из эстонских школ, которые видят таких ребят каждый день на занятиях, да и сами родители тоже поделятся своим опытом. Зарегистрироваться можно по э-мейлу kool@pushkin.ee