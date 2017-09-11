Эйки Нестор: урезав власть парламента, мы сократим демократию

«Ничто из того, что создано руками человека, не вечно и если что-то можно сделать лучше, то так и следует поступить. Поэтому мы и говорим сегодня, хоть и не особенно громко, о необходимости реформировать государство. Это, несомненно, необходимо, однако не забудем при этом спросить, какова цель этих изменений», - сказал Нестор, подчеркнув, что ни в коем случае не должна пострадать, даже подвергаться риску потери демократия.

По словам Нестора, важно, сколько мировоззрений или сколько партий в соответствии с волей избирателей могло бы быть в парламенте. «Четыре, по-моему, слишком мало; три - это уже последняя граница; две - это балансирование на краю пропасти, в такой ситуации в последовательное управление государством мало верится. Минимальные пять процентов поддержки избирателей на сегодняшний день не оставляют никого из избранных народом за порогом парламента. Правда, они и получают всего пять мест, но все-таки. Но что по силам фракции, например, всего из двух депутатов?» - продолжил Нестор.

«Воздадим честь нашим предшественникам и в вопросах конституционного надзора. Говоря языком инженеров, этот механизм работает и работает хорошо. Все президенты и канцлеры права исходили из предоставленных им полномочий, судебная власть в Эстонии сохраняет независимость. Так и должно быть. Я не вижу необходимости урезать власть избранного народом парламента, создавая при этом вторую палату, которая принимала бы и утверждала бы по чьей угодно просьбе все законы и решения. Эту палату народ бы не избирал и по этой причине ее называли бы Конституционным судом. Иными словами, в процессе реформы государства не должны остаться в проигрыше демократия и высшая власть в стране, то есть, право избирателей принимать решения», - подчеркнул Нестор.

Спикер выразил уверенность, что в предстоящие месяцы особый заряд работе Рийгикогу придадут как намеченные на октябрь местные выборы, так и их результаты.