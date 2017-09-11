В Эстонии выросла безработица

Количество зарегистрированных безработных за год выросло на 0,4 пункта до 4,6 процента.

В августе самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был по-прежнему в Ида-Вирумаа (9,7%) и Валгамаа (8,2%), а самый низкий уровень был в Харьюмаа (3,4%) и на Сааремаа (3,6%). В конце августа большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (23%), квалифицированные рабочие и ремесленники (18%) и работники сферы торговли и услуг (16%).

В течение месяца к передаваемым через кассу по безработице предложениям о работе добавилось 5184 новых вакансии (66% которых было передано через портал e-töötukassa).

По сравнению с прошлым месяцем, в августе предложений было на 33% больше, а по сравнению с началом года – почти на 2% меньше. Общее количество переданных в течение месяца рабочих мест составило в августе 9829. Больше всего предложений было для работников сферы торговли и услуг (24%), квалифицированных рабочих и ремесленников (23%) и для неквалифицированных рабочих (20%).

В августе с помощью Кассы страхования от безработицы нашли работу или занялись предпринимательством 350 человек (в их числе 686 человек с пониженной трудоспособностью). 2014 человек приняли участие в профессиональном обучении и 1214 человек в обучении по поиску работы (семинарах по поиску работы).

Трудовую практику прошли 767 человек, в трудовом тренинге приняли участие 232 и в трудовом клубе 412 человек. Услугу консультаций по карьере оказали 1661 раз. Консультации по карьере для работающих и неактивных на рынке труда людей оказали в августе 1312 раз.

С помощью пособия на начало предпринимательства смогли создать предприятия 50 человек, бизнес-планы которых указывают на создание 62 новых рабочих мест. С пособием на выплату заработной платы в августе работало 1620 человек. В дополнение к вышесказанному, ещё 6155 человек приняли участие в других различных активных мероприятиях.

Люди с пониженной трудоспособностью приняли участие в следующих услугах: в трудовой реабилитации 1595 человек, консультирование, основанное на личном опыте, получили 32 человека, услугу защищённой работы получили 258 человек. Люди с пониженной трудоспособностью принимали также участие в других услугах для рынка труда – в общей сложности 2533 человека принимали участие в различных услугах.

В августе в обучении для работающих людей приняли участие 80 человек. Расходы на получение квалификации возместили в августе двум работающим людям. С пособием для работодателя на обучение работников в ситуации изменений в августе в обучении принимали участие 4 человека.

Касса страхования от безработицы выплатила в августе страховое возмещение по безработице 9606 безработным или 28% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных. Средний размер возмещения за полный календарный месяц составил 441 евро, и всего на возмещения было выплачено более 3,7 млн евро. Приблизительно в размере 151 евро пособие по безработице получили в августе 6851 человек или 20% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных.

Страховое возмещение по сокращению в августе было назначено 373 лицам. Средний размер назначенного в августе возмещения составил 1485 евро, и общая сумма возмещений составила более 518 тысяч евро.

Возмещение по причине неплатёжеспособности работодателя Касса страхования от безработицы назначила в августе 48 лицам. Средний размер назначенного возмещения составил 2386 евро и на возмещения было выплачено в августе более 77 тысяч евро.

В августе было подано 4226 ходатайств об оценке трудоспособности. В течение месяца частичная трудоспособность была назначена 2630 и отсутствие трудоспособности 1270 людям, трудоспособность не снизилась у 603 ходатайствующих.

Пособие по нетрудоспособности выплатили в августе 27 740 людям на общую сумму почти 6,3 млн евро. На основании ходатайств работодателей возместили социальный налог за 21 499 работников с пониженной трудоспособностью. В августе сумма выплаченного за работодателей социального налога составила немного больше чем 2,9 млн евро.

Статистика зарегистрированной безработицы основана на административных данных или отражает количество тех безработных, которые зарегистрировались в кассе по безработице. Статистику общей безработицы, занятых и неактивных на рынке труда людей в Эстонии делает Департамент статистики, который проводит для этого ежеквартальное исследование рабочей силы. Решение по ходатайству об оценке трудоспособности принимается в течение 30 рабочих дней со дня получения ходатайства. Решение по ходатайству о пособии на трудоспособность решение принимается после принятия решения об оценке трудоспособности.