Убивший женщину в ДТП сядет в тюрьму

«Досудебное следствие показало, что мужчина, по вине которого этим летом в Ляэне-Нигула произошло ДТП со смертельным исходом, находился в состоянии алкогольного опьянения. Погибшая не была пристегнута ремнем безопасности», - сообщила Ляэнеский окружной прокурор Марелле Улла.

Вечером второго июня этого года в волости Ляэне-Нигула на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу по вине 45-летнего Ахти столкнулись два автомобиля. Из-за неправильно выбранной скорости он на пологом повороте не справился с управлением, и его Ford Galaxy вылетел на встречную полосу и столкнулся с Honda Accord. В результате столкновения обе машины полностью деформировались, Honda вылетела с дороги.

В результате ДТП погибла сидевшая в Ford рядом с Ахти 45-летняя женщина, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель Honda был пристегнут ремнем в соответствии с требованиями, он отделался легкими повреждениями.

Водитель Ford нуждался в больничном лечении, после окончания которого его по ходатайству прокуратуры взяли под стражу.

«Он совершил ДТП, закончившееся трагически, во время испытательного срока, который был ему назначен за предыдущий случай нетрезвого вождения», - пояснила необходимость задержания прокурор Марелле Улла.

«С 2007 года у этого водителя отсутствовали водительские права, Ford, на котором он ехал, был временно удален из Регистра дорожного движения, и водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения», - сказала прокурор.

В рамках договорного производства суд приговорил виновника аварии и к реальному отбыванию назначенного ранее условного срока. Всего мужчина проведет за решеткой два года, один месяц и 28 дней. Кроме того, ему придется оплатить расходы на производство, а также правовую помощь и штраф. Общая сумма составит примерно 1400 евро.

Приговор пока не вступил в силу.