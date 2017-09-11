«Мы не знали, что это опасно»: детский лагерь использовал электроподстанцию как декорацию (фото)

После появившейся в газете статьи о детском лагере Кохила один из читателей обратил внимание, что лагерь был организован в охранной зоне воздушной линии электропередач (ЛЭП) напряжением 10 кВ и подстанции, пишет Raplamaa Sõnumid. На последнем представлении лагеря в качестве декорации использовалась распределительный пункт в металлической оболочке, которая была покрашена. В том числе был покрашен и предупредительный знак у подстанции.

Организатор детского лагеря «Игра — работа маленьких детей» MTÜ Raplamaa Noored был удивлен поднятой проблемой. Один из представителей детского лагеря Аннелийс Кыйв говорит, что лагерь проводится там два года. Для нее стало неожиданностью, что место проведения лагеря может быть опасно для детей.

Кыйв сказала, что они перекрасили стены, но не трогали ни один предупреждающий знак. Они спонтанно решили преобразовать это строение в церковь. Окна были заклеены лентой. Кыйв уверяет, что своими действиями они не подвергали опасности ни детей, ни молодых людей.

По ее словам, электрики сделали специальный щит, откуда во время лагеря брали ток: «Вероятно, они бы сказали, если находиться там было опасно».

Организаторы не знали, что речь идет об принадлежащей Elektrilevi OÜ недвижимости.

«Все массовые мероприятия, которые проходят в местах охранной зоны электрооборудования, должны быть согласованы с владельцем этого объекта, в данном случае с Elektrilevi. Цель — гарантировать безопасность пребывающим в охранной зоне людям. Организация детского лагеря и деятельность организаторов не были предварительно согласованы с Elektrilevi, о проходящем в охранной зоне подстанции лагере Elektrilevi из появившейся в газете статьи», - говорит представитель Elektrilevi.

Он добавил, что они поговорили на эту тему как с организаторами лагеря, так и с мастным самоуправлением, поэтому надеются избежать подобных ситуаций.