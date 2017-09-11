Права американских дипломатов в России урежут еще жестче

Помимо обещанного президентом России Владимиром Путиным сокращения еще 155 американских дипломатов (столько человек работают сейчас в постпредстве РФ при ООН), по данным газеты, предлагаются еще по меньшей мере три шага, пишет Newsru.

Во-первых, ограничение числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов. "Сейчас у России таких пунктов для американцев больше, чем у них для нас", - пояснил источник, при этом Россия может добавить еще два пункта - в Севастополе и Симферополе.

Во-вторых, возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг диппредставительств. Сейчас для российских дипломатов младшего и среднего звена, работающих на территории США, установлен радиус свободного перемещения в 25 миль (40 км).

Американцы в свое время наделили правом беспрепятственного передвижения всех дипломатов из России уровня советника и выше. Такие же правила действуют и для американских дипломатов старшего звена в России. Однако последних количественно получилось больше, что, как считают в Москве, не соответствует принципу паритета.

В-третьих, американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест, которые сейчас есть по периметру зданий. В США таких парковок, выделенных специально под автомобили российских дипломатов, нет.