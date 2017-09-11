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Эстония направит своих наблюдателей на учения «Запад»

Rus.Postimees.ee
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Александр Лукашенко, его сын Николай, Владимир Путин и Сергей Шойгу на учениях "Запад-2013". | ФОТО: RIA Novosti / Reuters / Scanpix

Эстония направит своих наблюдателей на российско-белорусские военные учения «Запад-2017», которые начнутся на этой неделе, сообщает Postimees.

Россия решила продемонстрировать учения «Запад» аккредитованным в Москве атташе по обороне лишь на мероприятии, которое пройдет на полигоне в Луге 17-18 сентября, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Андрес Санг.

Эстонский атташе по обороне в этом мероприятии также будет участвовать. Официальных приглашений наблюдателям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не было сделано.

Белоруссия официально сообщила ОБСЕ, что учения «Запад» будут проходить на территории Белоруссии с 14 по 20 октября. Кроме того, Белоруссия, на основании Венского документа о принципе добровольности пригласила по два наблюдателя от Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины и Швеции участвовать в программе с 16 по 20 сентября.

Эстония приняла приглашение Белоруссии и отправит в качестве наблюдателей двух человек. У Министерства обороны отсутствует информация, в какой степени участникам программы обеспечат доступ к учениям.

Помимо этого, эстонский атташе по обороне с 19 по 21 сентября примет участие в организованной белорусским минобороны программе, связанной с учениями «Запад».

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