Эстония направит своих наблюдателей на учения «Запад»

Россия решила продемонстрировать учения «Запад» аккредитованным в Москве атташе по обороне лишь на мероприятии, которое пройдет на полигоне в Луге 17-18 сентября, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Андрес Санг.

Эстонский атташе по обороне в этом мероприятии также будет участвовать. Официальных приглашений наблюдателям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не было сделано.

Белоруссия официально сообщила ОБСЕ, что учения «Запад» будут проходить на территории Белоруссии с 14 по 20 октября. Кроме того, Белоруссия, на основании Венского документа о принципе добровольности пригласила по два наблюдателя от Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины и Швеции участвовать в программе с 16 по 20 сентября.

Эстония приняла приглашение Белоруссии и отправит в качестве наблюдателей двух человек. У Министерства обороны отсутствует информация, в какой степени участникам программы обеспечат доступ к учениям.

Помимо этого, эстонский атташе по обороне с 19 по 21 сентября примет участие в организованной белорусским минобороны программе, связанной с учениями «Запад».