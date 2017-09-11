Президент упрекнула парламент в происходящем с законом о совместном проживании

«Чтобы защитить правовое государство и демократию, законодатель взял на себя обязательство придерживаться хороших традиций правотворчества. Для того, чтобы сохранялась вера людей в правовое государство и компетентность законодателя, законодатель должен быть способен видеть картину в целом. Намерения разработки законопроектов и оценка их влияния не должны быть пустой формальностью. Непродуманное законотворчество, которое не учитывает действующую правовую систему или реагирует на собравшие наибольшее количество кликов злободневные новости, приводит к проблемам в применении законов, к дополнительной потребности в изменении законов, дополнительным затратам и правовой неуверенности», - отметила Кальюлайд.

По ее словам, законодатель в том, что касается многих законопроектов, руководствуется тем, что проект соответствует Конституции, однако этого мало. «Вы, парламентарии, законодатели. Вы отвечаете за правильное и справедливое, ясное и надежное законодательство. Это уклонение от ответственности — на бумаге обещать защищать права вроде совместного проживания в ситуации, когда недостает желания или чувства ответственности гарантировать их соблюдение. Конституция Советского Союза тоже, между прочим, на бумаге обещала защищать свободу слова и мысли. Разумеется, можно надеяться на то, что суды придут людям на помощь в обеспечении действия правового государства. Они и приходят, но это не компенсирует рушащееся чувство уверенности», - отметила Кальюлайд.

Президент призвала депутатов ценить свою должность не только в своих интересах, но и в интересах эстонского государства. «Меня беспокоит то, что Рийгикогу, как кажется, слишком охотно готов передать большую часть своих задач исполнительной власти, - отметила она. - Конечно, Рийгикогу исключил из проекта госбюджета внушавшие наибольшее беспокойство положения, которые существенно расширили бы бюджетные полномочия правительства за счет Рийгикогу, но только после критики со стороны госконтролера, канцлера права и госсуда»..

По словам Кальюлайд, стоит добавить, что финансовая компетентность Рийгикогу не ограничена одобрением госбюджета и распределением зонтичных средств. «Ответственность парламента распространяется и на долгосрочные, обладающие общегосударственным значением инфраструктурные проекты вроде Rail Baltica. Ваша задача — создавать и применять механизмы контроля, с помощью которых осуществляется эта ответственность. А от зонтичных средств можно было бы вообще отказаться или же прозрачно сообщать, кто и каким образом может обращаться к Рийгикогу за этим рождественским подарком», - сказала Кальюлайд.

Президент заверила, что твердо намерена в сотрудничестве с Рийгикогу сделать все возможное для того, чтобы при решении законотворческих вопросов наряду с практическими и срочными потребностями не оказывались заброшены правовое государство и основные права, без которых отвоеванная 26 лет назад свобода Эстонии была бы менее ценной.

«С осени многие из вас, скорее всего, примут еще большую ответственность, заявив, что могут работать так же хорошо, если не лучше, в ситуации, когда они одновременно представляют интересы людей и на местном, и на государственном уровне. Госсуд подтвердил конституционность совмещения мандатов члена местного самоуправления и депутата Рийгикогу. Желаю вам необходимой уверенности в себе, чтобы отказаться от одного из этих двух стульев, если вы почувствуете, что не можете представлять разные интересы, не идя на компромисс с совестью», - завершила свое выступление президент и пожелала Рийгикогу сил в работе и мудрости для принятия верных решений.