Reporter: в Эстонии работает 1000 проституток

В среднем у каждой проститутки бывает восемь клиентов в неделю. С одного клиента она зарабатывает около 50 евро.

Ежемесячный доход почти у половины составляет от 500 до 1000 евро.

76 % действующих в Эстонии проституток - русскоязычные.

Из 151 участвовавшей в исследовании проститутки 20 - ВИЧ-позитивные. Распространены и другие заболевания, в том числе и психические расстройства - например, депрессия. Не менее половины опрошенных сталкивались или продолжают сталкиваться с физическим, моральным и сексуальным насилием.