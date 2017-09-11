Reporter: в Эстонии работает 1000 проституток

Бордели в Эстонии практически исчезли, но при этом по-прежнему продолжает работу примерно тысяча проституток, свидетельствуют результаты недавнего исследования Института развития здоровья. Средний стаж проституток - почти 9 с половиной лет, как правило, проституцией начинают заниматься после 20 лет, передает Reporter.
В среднем у каждой проститутки бывает восемь клиентов в неделю. С одного клиента она зарабатывает около 50 евро.
Ежемесячный доход почти у половины составляет от 500 до 1000 евро.
76 % действующих в Эстонии проституток - русскоязычные.
Из 151 участвовавшей в исследовании проститутки 20 - ВИЧ-позитивные. Распространены и другие заболевания, в том числе и психические расстройства - например, депрессия. Не менее половины опрошенных сталкивались или продолжают сталкиваться с физическим, моральным и сексуальным насилием.