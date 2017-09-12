Самодельная э-сигарета – сомнительный выбор

«Вместо уже готовых жидкостей для э-сигарет в мире начали продавать и компоненты этих жидкостей, прежде всего, в обход законов: в продажу поступили никотиновые брустеры (носители)», - сказала специалист отдела профилактики неинфекционных заболеваний Института развития здоровья Минни Саапар. Никотиновый брустер – это 10-миллилитровая бутылочка жидкости-наполнителя для э-сигарет, содержание никотина в которой остается в разрешенных законом пределах, то есть 20 миллиграммов, и которые делают имеющуюся жидкость более крепкой.

Кроме этого используются усилители вкуса, то есть «сиропы» и вкусовые брустеры (например, со вкусом фруктов или колы), а также всевозможные базовые жидкости, в которые никотин уже может быть добавлен, или нет. «Главной опасностью самостоятельно смешанных жидкостей в том, что потребитель не может быть уверен в том, что он на самом деле покупает, и знали ли сам смешивавший, что он делает», - объяснила Саапар. Она добавила, что никотин является ядом для нервов, а используя смешанные жидкости, есть риск получить передозировку.

Если говорить о самодельных э-сигаретах, а точнее приспособлениях, с помощью которых их изготовляют, то это, по словам Саапар, напоминает уже хобби, похожее на склеивание моделек. Продается проволока, вата, готовые элементы преобразователей пара, аккумуляторы и все остальное: «В зависимости от ловкости рук и знаний физики сборщика, тут может крыться еще целый ряд угроз, вплоть до взрыва прямо в лицо курильщику». Самодельные устройства опасны еще и в том, что в Интернете можно найти видео-инструкции их сборки: «Не все составители инструкций понимают, что они делают, или вообще могут быть настоящими злоумышленниками».

То, что э-сигареты могут быть опаснее, чем обычные сигареты, по оценке Саапер, говорить нельзя, поскольку долгосрочные риски употребления э-сигарет пока не изучены: «Еще нет даже людей, которые пользовались ими в течение нескольких десятков лет. Конечно, употребление э-сигарет, это не «безопасный никотин с водный паром», как говорят в рекламе».