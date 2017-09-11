Какая дикость! Департамент скупает у охотников гениталии убитых самок кабана

«Больше всего поступило из Саареского, Ляэнеского и Пярнуского уезда, а меньше всего — из Ярваского, Валгаского и Вильяндиского», - сообщил BNS в понедельник пресс-секретарь VTA.

В связи с необходимостью из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократить численность диких кабанов с прошлого года охотникам выплачивают за отстрел каждой годовалой и половозрелой свиноматки по сто евро, 75 евро из этой суммы выплачивает еврокомиссия, а 25 евро — государство. Для подтверждения отстрела самки старше одного года охотник должен представить уездному ветеринарному центру ее внешние половые органы.

Заместитель гендиректора VTA Олев Калда ранее говорил BNS, что договоры с охотниками действуют до конца этого года, а в конце года будет решено, продлевать ли их, заключать новые или поступить иначе. «С точки зрения сдерживания популяции дикого кабана выплата денег скорее является эффективной. Для более основательных выводов необходимы данные за более продолжительный период, чтобы их можно было сравнить с прежней ситуацией», - сказал Калда.

В 2016 году охотники представили половые органы 4601 самок дикого кабана и получили за них 460 100 евро. В прошлом году более всего проб посупило из уездов Сааре, Ляэне и Рапла, а менее всего в Пылва, Валга и Выру.