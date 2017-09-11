В Эстонии расплодились клещи: количество заражений - рекордное

Четверть зафиксированных за этот год в Эстонии случаев боррелиоза, 198, зарегистрировали на Сааремаа. Всего в Эстонии за восемь месяцев болезнь Лайма диагностировали у 9790 человек. «Факт, что в этом году заболело больше, чем в прошлые годы», - отметил, советник по эпидемиологии Департамента здравоохранения Кууло Кутсар.

По его словам, причина заключается в большей распространенности клещей и в том, что численность зараженных клещей существенно увеличилась. «Распространенность клещей на наших островах значительно интенсивнее, чем в других регионах, поскольку речь идет о закрытых регионах. Клещам некуда деться с острова — по морю они не плавают», - сказал Кутсар.