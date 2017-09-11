В центре Киева из-за задымления закрыли три станции метро

Киевский метрополитен закрыл три станции из-за задымления, сообщается на официальной странице метрополитена в Faccebook.

Закрыты станции «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь» и «Тараса Шевченко из-за задымления на перегоне между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко».

Движение продолжается от станции «Героев Днепра» до станции «Майдан Независимости» и от станции «Петровка» до станции «Теремки».

Что послужило причиной появления дыма, в пресс-службе метрополитена не уточняют.