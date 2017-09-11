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В центре Киева из-за задымления закрыли три станции метро

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Rus.Postimees.ee
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Метро в Киеве. Иллюстративное фото. | ФОТО: Frolova Maria/ITAR-TASS

В метрополитене Киева на перегоне между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко» возникло задымление, сообщает пресс-служба предприятия. Из-за этого перекрыты три станции метро, передает РБК.

Киевский метрополитен закрыл три станции из-за задымления, сообщается на официальной странице метрополитена в Faccebook.

Закрыты станции «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь» и «Тараса Шевченко из-за задымления на перегоне между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко».

Движение продолжается от станции «Героев Днепра» до станции «Майдан Независимости» и от станции «Петровка» до станции «Теремки».

Что послужило причиной появления дыма, в пресс-службе метрополитена не уточняют.

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