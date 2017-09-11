«Они постоянно говорят о еде»: российские СМИ о русскоязычных в Эстонии и Латвии

В каждом ларьке играет музыка. В пристройке жарят шаверму. За ней молчаливо стоят в очереди понурые люди. Все плохо одеты, волосы жидкие, даже у многих женщин просвечивают лысины. Снизу, сидя на пластиковых ведрах, на них смотрят торговки дачной морковкой, лисичками, алычой. Рядом, в ларьке, казино. За казино — ларек с колбасой.

В машинах гремит музыка — Григория Лепса перебивает Катя Лель, их всех из старого опеля перекрывает Марина Хлебникова. «Дожди, косые дожди...» Помните такую песню?

Сквозь перекрестный огонь ветеранов российской эстрады пробиваются разговоры. Все кругом обсуждают еду. Одна женщина делится рецептом драников без яиц, другая рассказывает, как в сетевом магазине нашла макароны на 39 центов и кофе «3 в 1» за девятнадцать.

Да-да, именно центов… Потому что описанный вечер случился в Риге. Район Болдерайя. И это русский район.

Русские в Прибалтике — первое сильное впечатление путешественников. Жителям российских мегаполисов непривычно видеть города, где на всех тяжелых или грязных работах трудятся русские.

И где самые бедные и плохо одетые люди говорят по-русски. В Эстонии и Латвии среди уборщиц, заправщиков, кассирш супермаркетов, дорожных рабочих мне встречались исключительно русскоязычные (в Литве — украинцы).

Наших собратьев легко отличить в толпе: они почти всегда по моде 10-20-летней давности. В Латвии русскоязычные выглядят немного элегантнее, чем в Эстонии, потому что при Советах в Латвию отправляли инженеров, учителей, управленцев, а в Эстонию — рабочих и даже приговоренных к «химии» уголовников. Зато в Латвии элегантные интеллигентные русские очень бедны.

В русских районах Риги типа описанной Болдерайи бедность будто разлита в воздухе. У нас подобное встречается разве что в депрессивных моногородах. В Латвии средняя зарплата после вычета налогов — чуть больше 600 евро. Минимальная — около 300. А счета за коммунальные услуги — 150-200 евро, и безработица в стране примерно 10%. Минимальная пенсия чуть больше 200 евро. При этом с 2012 года Латвия при расчете пенсий перестала учитывать советский опыт работы русских, чьи предки не жили в стране до оккупации. Если советский эмигрант вышел на пенсию до 1991 года, его считают никогда не работавшим.

В Эстонии пенсии и заплаты почти в два раза выше. Русские там бедные, но хотя бы не нищие.

Русскоязычное население Прибалтики отличается от россиян-туристов. Местных русских легко вычислить на пляже, в кафе, даже просто на улице: они беднее, у них странный, полный просторечия язык. Они громко говорят по телефону. В России, по крайней мере в мегаполисах, уже не встретишь женщину, которая бы на весь автобус обсуждала по телефону свои проблемы и мужа-алкоголика. А в Прибалтике обсуждают.

У латвийских русских есть еще одна особенность — они постоянно говорят о еде. Это какое-то общее наваждение.

Везде — в прямом смысле везде! — вы слышите разговоры про еду: где дешевле крупы, на чем пожарить картошку, как заставить ребенка есть кашу… Люди недоедают. По крайней мере, не наедаются. Это видно и по их внешности.