Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото и видео: в стельку пьяный водитель спровоцировал аварию в Таллинне

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

В понедельник, 11 сентября, около 22.00 в Таллинне произошла авария: на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Тонди столкнулись две машины. Пострадавших нет.

Как пишет Tallinn City, участниками аварии стали автомобили Mercedes-Benz и Renault.

По первоначальным данным, двигаясь на улицу Тонди, водитель Mercedes не вписался в поворот, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault.

Полиция выявила у водителя Mercedes опьянение, которое наказуемо в уголовном порядке.

К счастью, никто не пострадал.

Наверх