Фото и видео: в стельку пьяный водитель спровоцировал аварию в Таллинне
12 сентября 2017 г., 07:10
В понедельник, 11 сентября, около 22.00 в Таллинне произошла авария: на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Тонди столкнулись две машины. Пострадавших нет.
Как пишет Tallinn City, участниками аварии стали автомобили Mercedes-Benz и Renault.
По первоначальным данным, двигаясь на улицу Тонди, водитель Mercedes не вписался в поворот, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault.
Полиция выявила у водителя Mercedes опьянение, которое наказуемо в уголовном порядке.
К счастью, никто не пострадал.