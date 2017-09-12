Раймонд Кальюлайд: через полгода никто не вспомнит, кто такая Ольга Иванова

«Во-первых, через полгода никто не вспомнит, кто такая Ольга Иванова. Куда пропали Денис Бородич и Ольга Сытник? Чего они добились в эстонской политике после выхода из Центристской партии? Во-вторых, я не знаю, кому персонально принадлежит идея объявить, что избирательный союз Сависаара, Мыйза и Сыырумаа создан с целью поддержать Центристскую партию, но идея это совершенно дурацкая. Нужно быть умственно отсталым человеком, чтобы поверить в этот бред», - полагает Раймонд Кальюлайд.

Напомним, что всего из Центристской партии был исключен 31 человек. Как отметил вчера председатель Центристской партии Юри Ратас, кандидаты, баллотирующиеся на выборах в избирательных союзах, своим выбором сами исключили себя из рядов партии. Поэтому членам правления Центристской партии осталось только оформить соответствующее решение.