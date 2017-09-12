Инвалидов отправляют работать: девушку без части сустава в бедре признали полностью трудоспособной!

То, что куска сустава в бедре нет, обнаружили случайно, когда девочке было девять лет. Мама Кати, Евгения Чеснокова, вспоминает, что глаза у врача после всех обследований были совершенно круглыми от удивления. Мол, как можно было ребенку девять лет прожить, чтобы никто из осматривавших его докторов ничего не обнаружил?

Кате назначили пенсию по инвалидности и пособие в связи с недостатком здоровья. Сказали, что годам к двадцати, когда она окончательно перестанет расти, можно будет сделать операцию и поставить в бедро искусственный сустав. Потом, спустя несколько лет, пособия по недостатку здоровья лишили. А в мае этого года лишили и пенсии по инвалидности, точнее, как это сейчас называется, компенсации по частичной трудоспособности.

«Мне тяжело долго ходить, – рассказывает Катя. – Да и стоять подолгу тоже сложно. Одна нога короче другой. Я хромаю. Нужны специальные стельки с повышением в обувь. В области бедра постоянно болит».

Тем не менее, в решении Кассы страхования от безработицы значится, что хотя у Кати и есть некоторые ограничения по движению, это… совершенно не мешает ей работать. Девушку признали полностью трудоспособной.

Катя обжаловала это решение, однако вскоре пришел ответ, что жалоба не удовлетворена.

Далеко не все лишились денег

«Конкретный случай Екатерины Касса страхования от безработицы не может комментировать в СМИ, – говорит представитель учреждения Екатерина Калиничева. – По новой системе оценки трудоспособности каждому человеку дается возможность самому оценить и описать свои возможности и способности. Да и врач-эксперт рассматривает каждый случай индивидуально».

По состоянию на 22 мая среди тех людей, у которых до реформы был процент потери трудоспособности (10–100%), трудоспособными были признаны 15%. То есть можно предположить, что на основании уже принятых с 1 января этого года решений об оценке трудоспособности 85% людей удалось подтвердить, что они имеют право на компенсацию и их признали частично или полностью нетрудоспособными, а 15% людей – полностью трудоспособными.

Важно вот что: среди людей, у которых процент нетрудоспособности был выше, меньше случаев, когда их признали трудоспособными.

А среди тех, у кого был маленький процент потери трудоспособности, больше людей, признанных по новой системе трудоспособными.

То есть в действительно сложных случаях все же обычно не лишают человека компенсации и не отправляют работать.

При этом из данных цифр совершенно не следует, что 15% людей лишились, как и Катя, пособия. Во-первых, большинство из тех, кого признали в итоге трудоспособными, относились именно к тем, у кого процент был маленький (10–30%). И таких людей с небольшим процентом (в отношении оценки трудоспособности которых решения были приняты в период с 1 января по 22 мая) было примерно 2%. А пенсия по нетрудоспособности по старой системе выплачивалась тем людям, чья нетрудоспособность 40% и больше.

Во-вторых, из тех, чей процент потери трудоспособности был не менее 40%, также не все могли получать пенсию по нетрудоспособности (например, если получали другую пенсию, которая не была связана с потерей трудоспособности).

«Сейчас ситуация такова, что процентов нетрудоспособности, как раньше, нет вообще. И такого понятия, как нетрудоспособность, тоже, – говорит Екатерина Калиничева. – По новой системе есть три вида оценки: трудоспособный, частично трудоспособный, трудоспособноть отсутствует».

Снизившееся количество людей, признанных частично или полностью нетрудоспособными, в Кассе объясняют различиями методик оценивания по старой и новой системе, так как раньше оценивали нетрудоспособность по диагнозу, а теперь оценивают трудоспособность по тому, что человек способен выполнять, и какие ограничения у него есть.

То есть если взять двух человек с одним и тем же диагнозом, то по новой методике один может быть признан трудоспособным, потому что он, например, пользуется вспомогательным средством, может работать и оценивает свои силы и возможности как трудоспособного человека, и его диагноз не препятствует выполнению работы. А другому может быть назначена частичная или отсутствующая трудоспособность, потому что болезнь может быть в разных стадиях, и один и тот же диагноз может по-разному проявляться у разных людей.

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