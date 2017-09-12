Яна Тоом на российском ТВ: с приходом Трампа пятая статья договора НАТО стала услугой

В воскресенье, 10 сентября, депутат Европарламента Яна Тоом приняла участие в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Эксперты в студии обсудили актуальные темы международных отношений — от северокорейского кризиса до будущего Сирии. И хотя роль Европейского союза в формировании вектора международной политики в последние годы весьма незначительна, по мнению Тоом, Европу все же рано списывать со счетов, сообщается на сайте евродепутата от Эстонии.
Она напомнила, что за последние три десятка лет европейский проект трижды менял концепцию — от евроатлантической конструкции сдерживания и противодействия (во времена СССР) до так называемой «большой Европы» времен расширения и Восточного партнерства, а затем — до Европы внутренних кризисов (евро, беженцы и пр.). То, что происходит сегодня, некоторые эксперты называют «малой Европой» — о стремлении расширяться нет и речи, более того, ЕС покидает один из наиболее могущественных членов.
На этом фоне Евросоюз ищет себе новый формат, и есть группа стран, пытающихся вернуться к старой концепции объединяющего внешнего врага, в роли которого по традиции видят Россию. Именно этим, по словам Тоом, объясняется столь эмоциональная реакция ряда стран на предстоящие российско-белорусские учения «Запад». Другая причина, по мнению евродепутата, состоит в конкуренции за внимание Вашингтона. «Кто сильнее испугается, тому больше дадут», — сказала она.
При этом Тоом напомнила о факторе Лукашенко, который после начала украинского конфликта приложил немало усилий к тому, чтобы стать в глазах Запада надежным гарантом. Недаром после беседы с Лукашенко некоторые восточноевропейские политики высказались в том духе, что у нас нет вопросов, мы верим, что россиянам не позволят «забыть» в Белоруссии свое вооружение или проделать что-то подобное.
Военный эксперт, председатель совета ПИР-центра Евгений Бужинский выразил по этому поводу удивление: «Впервые слышу, что прибалты и поляки не боятся „Запада“. Буквально на днях был на конференции, где американцы наперебой рисовали ужасные сценарии агрессий и провокаций, которые Россия может провернуть под прикрытием учений». В ответ Тоом парировала: «С тех пор, как — с приходом Трампа это стало совершенно явно — пятая статья договора НАТО перестает быть ценностью и становится услугой, которую полагается оказывать на определенных условиях и за деньги, нагнетающая риторика американцев — это риторика продавцов, поддерживающих спрос на свою услугу».
В ходе передачи была затронута также тема Сирии, и американский политолог Ариэль Коэн привел в качестве позитивного примера американо-российское сотрудничество. Он, в частности, сказал, что лично знает экспертов, входящих в двусторонние экспертные группы. Тоом, трижды побывавшая в Сирии, напомнила собравшимся, что еще несколько месяцев назад сравнила приход американцев в Сирию с открытием второго фронта, за что была подвергнута критике (в то время россияне питали больше иллюзий в отношении Трампа). «Однако теперь мы видим, что спор идет о том, кто прочнее закрепится на территории послевоенной Сирии», — отметила она. А на реплику Коэна ответила, что интерес многих игроков сегодня объясняется интересом к архивам терпящего поражение ИГИЛа. «Многие эксперты сходятся во мнении, что эти документы могут пролить свет на то, кому мы обязаны воспитанием двух поколений полевых командиров», — заявила Тоом.