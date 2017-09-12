Яна Тоом на российском ТВ: с приходом Трампа пятая статья договора НАТО стала услугой

Она напомнила, что за последние три десятка лет европейский проект трижды менял концепцию — от евроатлантической конструкции сдерживания и противодействия (во времена СССР) до так называемой «большой Европы» времен расширения и Восточного партнерства, а затем — до Европы внутренних кризисов (евро, беженцы и пр.). То, что происходит сегодня, некоторые эксперты называют «малой Европой» — о стремлении расширяться нет и речи, более того, ЕС покидает один из наиболее могущественных членов.

На этом фоне Евросоюз ищет себе новый формат, и есть группа стран, пытающихся вернуться к старой концепции объединяющего внешнего врага, в роли которого по традиции видят Россию. Именно этим, по словам Тоом, объясняется столь эмоциональная реакция ряда стран на предстоящие российско-белорусские учения «Запад». Другая причина, по мнению евродепутата, состоит в конкуренции за внимание Вашингтона. «Кто сильнее испугается, тому больше дадут», — сказала она.

При этом Тоом напомнила о факторе Лукашенко, который после начала украинского конфликта приложил немало усилий к тому, чтобы стать в глазах Запада надежным гарантом. Недаром после беседы с Лукашенко некоторые восточноевропейские политики высказались в том духе, что у нас нет вопросов, мы верим, что россиянам не позволят «забыть» в Белоруссии свое вооружение или проделать что-то подобное.

Военный эксперт, председатель совета ПИР-центра Евгений Бужинский выразил по этому поводу удивление: «Впервые слышу, что прибалты и поляки не боятся „Запада“. Буквально на днях был на конференции, где американцы наперебой рисовали ужасные сценарии агрессий и провокаций, которые Россия может провернуть под прикрытием учений». В ответ Тоом парировала: «С тех пор, как — с приходом Трампа это стало совершенно явно — пятая статья договора НАТО перестает быть ценностью и становится услугой, которую полагается оказывать на определенных условиях и за деньги, нагнетающая риторика американцев — это риторика продавцов, поддерживающих спрос на свою услугу».

В ходе передачи была затронута также тема Сирии, и американский политолог Ариэль Коэн привел в качестве позитивного примера американо-российское сотрудничество. Он, в частности, сказал, что лично знает экспертов, входящих в двусторонние экспертные группы. Тоом, трижды побывавшая в Сирии, напомнила собравшимся, что еще несколько месяцев назад сравнила приход американцев в Сирию с открытием второго фронта, за что была подвергнута критике (в то время россияне питали больше иллюзий в отношении Трампа). «Однако теперь мы видим, что спор идет о том, кто прочнее закрепится на территории послевоенной Сирии», — отметила она. А на реплику Коэна ответила, что интерес многих игроков сегодня объясняется интересом к архивам терпящего поражение ИГИЛа. «Многие эксперты сходятся во мнении, что эти документы могут пролить свет на то, кому мы обязаны воспитанием двух поколений полевых командиров», — заявила Тоом.