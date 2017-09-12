Евросоюз не признает выборы в Крыму и Севастополе

«Евросоюз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто претендует на звание „представителя“ Крыма или Севастополя, не будет признаваться таковым, так как эти территории принадлежат Украине», - отметили в Брюсселе. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, заверили в дипмиссии.

10 сентября в Севастополе прошли первые в истории города выборы губернатора - исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Овсянников победил с результатом 71,12% голосов.

Кроме того, на 17 из 184 участков состоялись дополнительные выборы в депутаты городского Законодательного собрания. Помимо прочего, в единый день голосования в Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах: округе N9 - в Войковском районе Керчи и округе N12 - в Ленинском районе, отмечает ТАСС. Победителями в обоих округах стали представители партии «Единая Россия».

Еще до голосования в России такую позицию Евросоюза в отношении выборов в Крыму анонсировала пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.

Свой протест России в связи с выборами в Крыму также выразил Киев. Избирательные процессы на полуострове официальный представитель украинского МИДа Марьяна Беца назвала грубым нарушением Россией международного права и законов Украины. Украинское внешнеполитическое ведомство призвало западные страны и международные организации расширить в связи с выборами в Крыму санкции против России.