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Ольга Иванова оспорит решение о своем исключении на партийном конгрессе

BNS
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Ольга Иванова. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Исключенная в понедельник из Центристской партии Ольга Иванова сказала, что намерена оспорить решение правления партии о ее исключении из рядов центристов на конгрессе партии в следующем году, пишет портал новостей ERR.

«У меня точно есть желание и идея отправиться в следующем году на конгресс, чтобы оспорить это решение. Мне очень жаль, что такое решение было сегодня принято», - сказала она понедельник в интервью «Актуальной камере».

По словам Ивановой, на состоявшемся в понедельник заседании правления партии она в течение часа пыталась убедить коллег не исключать из партии центристов, которые решили баллотироваться на предстоящих местных выборах в конкурирующих с Центристской партией списках.

Она подчеркнула, что ее не исключили из правления партии, поэтому что это может сделать только партийный конгресс. Вопрос о членстве Ивановой в центристской фракции в Рийгикогу будет приниматься фракцией.

В случае ее исключения из фракции у правительственной коалиции останется в парламенте меньше голосов, но, по словам Ивановой, в ее цели не входит смена правительства. Тем не менее, депутат Рийгикогу отметила, что после исключения из фракции у нее были бы полностью развязаны руки, чтобы, например, выдвигать собственные законопроекты.

Иванова также подтвердила, что она не рассматривает возможность создания новой русской партии в Эстонии.

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