Skype признали лучшим работодателем Эстонии

Согласно результатам исследования трудовых ожиданий студентов Эстонии, самым привлекательным работодателем в нашей стране является Skype, причем лидирующую позицию это предприятие занимает уже шестой год подряд. В 2017 году в Skype желали бы работать 57% участвовавших в опросе студентов, вторая строчка в рейтинге лучших работодателей принадлежит TransferWise.
«Молодежь оценила привлекательность 184 организаций Эстонии. Из года в год среди студентов, независимо от их специальности, растет интерес к работодателям из ИТ-сектора», - сказала исполнительный директор брендингового агентства Instar Керсти Ваннас, которую цитирует Postimees.
Как отметила менеджер по персоналу Skype Мерле Лийсу Линдма, они предлагают работу на предприятии мирового уровня Microsoft, а также множество возможностей для обучения и развития своих навыков. «Мы заботимся о наших людях», - добавила Линдма.
ТОП-10 самых привлекательных работодателей 2017 года для студентов Эстонии (оценивались 184 организации):
1. Skype Technologies OÜ
2. TransferWise Ltd
3. Microsoft Estonia OÜ
4. Министерство образования и науки
5. Министерство иностранных дел
6. Таллиннский аэропорт
7. Swedbank AS
8. ERR (Eesti Rahvusringhääling)
9. Eesti Energia AS
10. Playtech Estonia OÜ
ТОП-10 самых привлекательных работодателей 2017 года для учеников профтехучилищ Эстонии (157 организаций):
1. Skype Technologies OÜ
2. Swedbank AS
3. Таллиннский аэропорт
4. Департамент полиции и погранохраны
5. Hilton Tallinn Park
6. Tallink Grupp AS
7. Telia Eesti AS
8. Силы обороны
9. Eesti Energia AS
10. Radisson Blu
Такое исследование Instar проводит в восьмой раз.