Skype признали лучшим работодателем Эстонии

«Молодежь оценила привлекательность 184 организаций Эстонии. Из года в год среди студентов, независимо от их специальности, растет интерес к работодателям из ИТ-сектора», - сказала исполнительный директор брендингового агентства Instar Керсти Ваннас, которую цитирует Postimees.

Как отметила менеджер по персоналу Skype Мерле Лийсу Линдма, они предлагают работу на предприятии мирового уровня Microsoft, а также множество возможностей для обучения и развития своих навыков. «Мы заботимся о наших людях», - добавила Линдма.

ТОП-10 самых привлекательных работодателей 2017 года для студентов Эстонии (оценивались 184 организации):

1. Skype Technologies OÜ

2. TransferWise Ltd

3. Microsoft Estonia OÜ

4. Министерство образования и науки

5. Министерство иностранных дел

6. Таллиннский аэропорт

7. Swedbank AS

8. ERR (Eesti Rahvusringhääling)

9. Eesti Energia AS

10. Playtech Estonia OÜ

ТОП-10 самых привлекательных работодателей 2017 года для учеников профтехучилищ Эстонии (157 организаций):

1. Skype Technologies OÜ

2. Swedbank AS

3. Таллиннский аэропорт

4. Департамент полиции и погранохраны

5. Hilton Tallinn Park

6. Tallink Grupp AS

7. Telia Eesti AS

8. Силы обороны

9. Eesti Energia AS

10. Radisson Blu

Такое исследование Instar проводит в восьмой раз.