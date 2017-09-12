Платите за страховку только тогда, когда пользуетесь автомобилем

«Электронное страхование – уникальное для Эстонии решение, оно предлагает страховую защиту каско и дорожное страхование в расчете на объем потребления. Это значит, что цена страховки зависит от количества дней, в течение которых вы пользовались транспортным средством», – сказал директор по страхованию ERGO Андрес Консап.

Видео, рассказывающее об электронном автостраховании.

Новое электронное решение особенно высоко оценят водители, которые не пользуются своим транспортным средством ежедневно. Поэтому оно идеально подходит, например, мотоциклистам, владельцам транспортных средств, которыми они пользуются для своих хобби, или семьям, в которых имеется несколько автомобилей.

Поставьте страховку на паузу

«Если вы пользуетесь своей машиной 15 или более дней в месяц, действует обычный месячный страховой платеж. Если вы не пользуетесь транспортным средством, регулярно, вы можете удобно „поставить страховку на паузу“. В случае каско даже во время взятой паузы на автомобиль в полном объеме распространяется защита от природных катаклизмов, вандализма и возгорания», – пояснил Консап.

По словам Тоомаса Кярнера, руководителя сферы IoT (интернет вещей) в Telia Eesti, жители Эстонии все выше ценят различные новаторские решения, которые дают возможность быстро и удобно осуществлять важные для человека повседневные действия. К таким инструментам относятся, например, Mobiil-ID или приложение Travel.

«Пользователи приложения Telia Travel очень активно с его помощью заключают договоры о страховании путешествий, поскольку процесс оформления очень прост и не занимает много времени. Мы надеемся, что и электронное страхование быстро найдет поклонников, поскольку спрос на подобную услугу на рынке, определенно, существует».

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