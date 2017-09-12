На шоссе Таллинн-Нарва сбили велосипедиста: полиция просит очевидцев откликнуться
12 сентября 2017 г., 09:08
Вчера, 11 сентября, в 20.29 на 63-м километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Куусалу (Харьюмаа) 20-летний мужчина на велосипеде был сбит не установленным до сих пор автомобилем.
Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или отправить письмо по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.