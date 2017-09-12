Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

На шоссе Таллинн-Нарва сбили велосипедиста: полиция просит очевидцев откликнуться

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Велосипед. Иллюстративное фото. | ФОТО: Marko Saarm

Вчера, 11 сентября, в 20.29 на 63-м километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Куусалу (Харьюмаа) 20-летний мужчина на велосипеде был сбит не установленным до сих пор автомобилем.

Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или отправить письмо по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

Наверх