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В Таллинне начинается судебный процесс по делу беженца, обвиняемого в поджоге жены

Rus.Postimees.ee
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Судейский молоточек. | ФОТО: Scanpix

Во вторник, 12 сентября, Харьюский уездный суд за закрытыми дверями начнет рассматривать уголовное дело, в котором 19-летнего гражданина Сирии Кована Мохаммада обвиняют в поджоге собственной жены.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Мохаммада в причинении тяжких телесных повреждений, с 10 марта он находится под стражей, напоминает Rus.ERR.

Инцидент произошел 7 марта в квартире, расположенной в одном из домов на улице Маяка в Таллинне. Серьезные ожоги получила 22-летняя сирийка, прибывшая в Эстонию по европейской миграционной программе.

Если вина главы семейства будет доказана, за причинение особо тяжких травм мужчина может сесть в тюрьму на срок от четырех до 12 лет.

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