В Таллинне начинается судебный процесс по делу беженца, обвиняемого в поджоге жены

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Мохаммада в причинении тяжких телесных повреждений, с 10 марта он находится под стражей, напоминает Rus.ERR.

Инцидент произошел 7 марта в квартире, расположенной в одном из домов на улице Маяка в Таллинне. Серьезные ожоги получила 22-летняя сирийка, прибывшая в Эстонию по европейской миграционной программе.

Если вина главы семейства будет доказана, за причинение особо тяжких травм мужчина может сесть в тюрьму на срок от четырех до 12 лет.