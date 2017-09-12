В Таллинне начинается судебный процесс по делу беженца, обвиняемого в поджоге жены
12 сентября 2017 г., 09:26
Во вторник, 12 сентября, Харьюский уездный суд за закрытыми дверями начнет рассматривать уголовное дело, в котором 19-летнего гражданина Сирии Кована Мохаммада обвиняют в поджоге собственной жены.
Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Мохаммада в причинении тяжких телесных повреждений, с 10 марта он находится под стражей, напоминает Rus.ERR.
Инцидент произошел 7 марта в квартире, расположенной в одном из домов на улице Маяка в Таллинне. Серьезные ожоги получила 22-летняя сирийка, прибывшая в Эстонию по европейской миграционной программе.
Если вина главы семейства будет доказана, за причинение особо тяжких травм мужчина может сесть в тюрьму на срок от четырех до 12 лет.