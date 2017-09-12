Директор E-Piim: пачка масла скоро будет стоить больше десяти евро

«Если говорить о ценах на мировом рынке, то цена на масло уже выросла в три раза, по сравнению с минимальным уровнем во время кризиса. Все цены в рыночной экономике меняются, они неустойчивые. Цена на масло, очевидно, перешла в более высокий ценовой коридор, в котором она будет колебаться. Но я думаю, что нам придется в следующие месяцы, а может быть и годы, смириться со стоимостью пачки масла в магазинах свыше десяти евро», - заявил Яанус Муракас.

Он добавил, что масла на складах действительно нет - все, что производится, сразу попадает в магазины.