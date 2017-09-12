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Фото: вот как выглядит самый дешевый дом в Таллинне

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

Если вам все равно, как выглядит дом, был бы он по карману, этот объект - для вас, предлагает портал Kodu. Так дешево купить дом в столице - это просто фантастика.

Дом, за который просят всего-навсего 29 000 евро, находится в Нымме на улице Пыллу. Безусловно, это - самый дешевый дом в Таллинне.

Конечно, домик маленький и старенький, но в умелых руках он сможет превратиться в уютное жилище. Общая площадь дома - 36 квадратных метров, а жилая - 30.

Фото: KV.EE

Вся недвижимость принадлежит трем хозяевам и находится в совместной собственности. Порядок пользования оформлен нотариально, и каждое владение имеет отдельный вход.

Фото: KV.EE

В продаваемом доме нет воды и канализации, однако есть электричество.

Фото: KV.EE

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