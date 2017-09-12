Фото: вот как выглядит самый дешевый дом в Таллинне
12 сентября 2017 г., 10:43
Если вам все равно, как выглядит дом, был бы он по карману, этот объект - для вас, предлагает портал Kodu. Так дешево купить дом в столице - это просто фантастика.
Дом, за который просят всего-навсего 29 000 евро, находится в Нымме на улице Пыллу. Безусловно, это - самый дешевый дом в Таллинне.
Конечно, домик маленький и старенький, но в умелых руках он сможет превратиться в уютное жилище. Общая площадь дома - 36 квадратных метров, а жилая - 30.
Фото: KV.EE
Вся недвижимость принадлежит трем хозяевам и находится в совместной собственности. Порядок пользования оформлен нотариально, и каждое владение имеет отдельный вход.
Фото: KV.EE
В продаваемом доме нет воды и канализации, однако есть электричество.
Фото: KV.EE