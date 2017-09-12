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Завтра снова меняется организация движения на развязке в Хааберсти

Rus.Postimees.ee
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Утренний час пик на кольце Хааберсти. | ФОТО: Sander Ilvest

13 сентября начнется строительство третьей очереди виадука на Палдиском шоссе, что приведет к очередной реорганизации движения на перекрестке, сообщает Раэпресс.

Транспорт будет допущен на частично отстроенную новую круговую развязку, въезд в город по Палдискому шоссе, начиная с заправки "Евроойл", будет поднят на уже завершенный строительством участок дороги. Временный въезд в фирму "Юнайтед моторс" выводится на улицу Раннамыйза. Перенаправляется движение с улицы Эхитаяте-теэ на Палдиское шоссе: оно пойдет по улице Ыйсмяэ. Под опалубкой строящегося виадука действует габаритное ограничение по высоте - 4,5 метра.

Водителей и пешеходов просят строго следовать указаниям временных средств организации движения и учитывать, что из-за ограничений нормальное движение в этом районе затруднено, а потому для проезда следует запасаться временем.

Городские власти и строители приносят извинения за доставляемые неудобства и ограничения и обещают, что с осени 2018 года движение здесь станет значительно удобнее.

/ Раэпресс.

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