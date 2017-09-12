Эрдоган заявил о внесении задатка за российские С-400

«Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Депозит, насколько я знаю, также уже оплачен», - сказал он.

«Решения, касающиеся нашей независимости, принимать нам. Мы ответственно относимся к мерам в сфере безопасности и обороны нашей страны», - отметил Реджеп Эрдоган.

О том, что поставка Турции системы противовоздушной обороны С-400 будет соответствуют геополитическим интересам России, сообщил «Интерфаксу» в августе глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

«Все принимаемые решения в данной области строго соответствуют геополитическим и стратегическим интересам Российской Федерации», - сказал он тогда о переговорах с Турцией об С-400.

По словам Шугаева, Россия получила от других стран около десяти заявок на С-400.

Зенитные ракетные системы дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы «Хмеймим» в Сирии.