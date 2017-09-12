Смотрите во вторник с комментариями на русском: столичная «Левадия» против силламяэского «Калева»

Во вторник, 12 сентября, в рамках 29-го тура чемпионата Эстонии по футболу встречаются таллиннская "Левадия" и силламяэский "Калев".

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Тренер "Левадии" Игорь Принс: "Как и во всех предстоящих матчах у нас только одна цель - одержать победу. Предыдущий поединок против "Калева" остался в прошлом. Во вторник нас ждет серьезное противостояние. Мы должны использовать свои сильные стороны".

Тренер силламяэского "Калева" Вадим Добижа: "Наша последняя игра против "Левадии" закончилась для нас не лучшим образом. В этот раз попытаемся исправить свои ошибки. Наш соперник претендует на чемпионский титул, поэтому к каждой игре они подходят со всей серьезностью. Каждая команда ставит свои задачи, поэтому, думаю, матч получится интересным".

После 28 туров "Левадия" с 64 очками расположилась на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидера - "Флоры" - на 9 очков. Силламяэский "Калев" занимает седьмое место и имеет в своем запасе 29 очков.

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