В Нарве из списка кандидатов торчат криминальные хвосты

Выступающий в качестве оппозиции правящим в приграничном городе центристам союз «Наша Нарва» до прошлой недели представлял собой список из 61 человека. На стадии регистрации свое заявление отозвала Сильви Эрро.

Ныне беспартийная Эрро - юрист, потерявшая должность помощника прокурора в Вируской окружной прокуратуре в 2011 году из-за предъявленного ей уголовного обвинения. Согласно обвинению Госпрокуратуры, Эрро через посредника потребовала от подозреваемого в уголовном преступлении взятку за то, чтобы она не ходатайствовала о его аресте. Мужчина обратился в Полицию безопасности, благодаря чему далее все происходило под контролем правоохранительных органов, и предполагавшееся деяние осталось на стадии попытки. Эрро была арестована и провела в камере более четырех месяцев.

Но дело практически развалилось в зале суда, и в 2013 году Эрро была признана невиновной. Судья нашел, что розыскная деятельность не была организована законным образом, необходимость слежки не была достаточно обоснована, поэтому полученные таким образом доказательства не подлежат рассмотрению, а свидетели не выглядели убедительными. Суд также предположил, что вместо имитации преступления имела место недопустимая провокация.

Несмотря на оправдательный приговор, карьера к тому моменту уже экс-помощника прокурора была разрушена, а из-за шумихи с арестом Эрро в 2011 году ее даже не приняли в правление силламяэского отделения IRL, о чем тогда писала уездная газета «Северное побережье». Эрро же в последствии отсудила у государства 13 532 евро компенсации, хотя запрашивала около 258 тысяч.

Сегодня у Сильви Эрро юридическая фирма. Она решительно отрицает, что ее отказ становиться кандидатом связан с той судебной историей. «Причем тут это?! Суд уже высказал свою точку зрения, и я ее давно высказала», - сказала она с явным недовольством.

Отзыв заявления о включении в список кандидатов от «Нашей Нарвы» Эрро объяснила нехваткой времени: «У меня появились другие предложения, моя работа будет связана с отъездами, поэтому я не могу».

На фоне ухода Эрро кандидаты с действительно уголовным прошлым и осужденные ныне по-прежнему значатся в хорошо различимом количестве в нарвском избирательном списке Центристской партии, состоящем из ровно ста имен. Так, на прошлой неделе вступил в силу приговор по антикоррупционному обвинению еще 2011 года в отношении двух кандидатов - пока еще члена Нарвского горсобрания Федора Овсянникова и бывшего вице-мэра Нарвы Андрея Филиппова. Оба приговорены к условным срокам заключения, поэтому оставаться кандидатами они вправе и намерены. Их признали виновными в преступных деяниях, вредивших честной конкуренции в сфере муниципальных заказов в Нарве, а проще говоря - наказали за откаты при проведении городских поставок и взятки.

«Будем обращаться в Европейский суд по правам человека, потому что оправданных людей снова признают виновными», - прокомментировал Андрей Филиппов, напомнив, что в ходе сильно затянувшегося судебного процесса его уже оправдывали, но приговор в очередной раз был пересмотрен уже не в его пользу. Федор Овсянников, в свою очередь, пока никак не прокомментировал свои дальнейшие политические планы и не общается на эту неприятную тему с корреспондентом.