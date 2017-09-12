В Нарве из списка кандидатов торчат криминальные хвосты

Избирательный союз «Наша Нарва» добровольно покинула дама, имеющая неоднозначную судебную историю. В то же время несостоявшаяся кандидатка утверждает, что причина ее отказа баллотироваться совсем не в деле шестилетней давности.
Выступающий в качестве оппозиции правящим в приграничном городе центристам союз «Наша Нарва» до прошлой недели представлял собой список из 61 человека. На стадии регистрации свое заявление отозвала Сильви Эрро.
Ныне беспартийная Эрро - юрист, потерявшая должность помощника прокурора в Вируской окружной прокуратуре в 2011 году из-за предъявленного ей уголовного обвинения. Согласно обвинению Госпрокуратуры, Эрро через посредника потребовала от подозреваемого в уголовном преступлении взятку за то, чтобы она не ходатайствовала о его аресте. Мужчина обратился в Полицию безопасности, благодаря чему далее все происходило под контролем правоохранительных органов, и предполагавшееся деяние осталось на стадии попытки. Эрро была арестована и провела в камере более четырех месяцев.
Но дело практически развалилось в зале суда, и в 2013 году Эрро была признана невиновной. Судья нашел, что розыскная деятельность не была организована законным образом, необходимость слежки не была достаточно обоснована, поэтому полученные таким образом доказательства не подлежат рассмотрению, а свидетели не выглядели убедительными. Суд также предположил, что вместо имитации преступления имела место недопустимая провокация.
Несмотря на оправдательный приговор, карьера к тому моменту уже экс-помощника прокурора была разрушена, а из-за шумихи с арестом Эрро в 2011 году ее даже не приняли в правление силламяэского отделения IRL, о чем тогда писала уездная газета «Северное побережье». Эрро же в последствии отсудила у государства 13 532 евро компенсации, хотя запрашивала около 258 тысяч.
Сегодня у Сильви Эрро юридическая фирма. Она решительно отрицает, что ее отказ становиться кандидатом связан с той судебной историей. «Причем тут это?! Суд уже высказал свою точку зрения, и я ее давно высказала», - сказала она с явным недовольством.
Отзыв заявления о включении в список кандидатов от «Нашей Нарвы» Эрро объяснила нехваткой времени: «У меня появились другие предложения, моя работа будет связана с отъездами, поэтому я не могу».
На фоне ухода Эрро кандидаты с действительно уголовным прошлым и осужденные ныне по-прежнему значатся в хорошо различимом количестве в нарвском избирательном списке Центристской партии, состоящем из ровно ста имен. Так, на прошлой неделе вступил в силу приговор по антикоррупционному обвинению еще 2011 года в отношении двух кандидатов - пока еще члена Нарвского горсобрания Федора Овсянникова и бывшего вице-мэра Нарвы Андрея Филиппова. Оба приговорены к условным срокам заключения, поэтому оставаться кандидатами они вправе и намерены. Их признали виновными в преступных деяниях, вредивших честной конкуренции в сфере муниципальных заказов в Нарве, а проще говоря - наказали за откаты при проведении городских поставок и взятки.
«Будем обращаться в Европейский суд по правам человека, потому что оправданных людей снова признают виновными», - прокомментировал Андрей Филиппов, напомнив, что в ходе сильно затянувшегося судебного процесса его уже оправдывали, но приговор в очередной раз был пересмотрен уже не в его пользу. Федор Овсянников, в свою очередь, пока никак не прокомментировал свои дальнейшие политические планы и не общается на эту неприятную тему с корреспондентом.
«У народа есть выбор - голосовать или не голосовать за них», - городской секретарь Нарвы Антс Лийметс подтвердил, что не лишенный свободы человек вправе баллотироваться в собрание местного самоуправления. Он также сказал, что городская избирательная комиссия будет разбираться с названными двумя кандидатами уже после выборов, если избиратели проголосуют за них.
В отношении осужденного и отбывшего тюремный срок политика-центриста и предпринимателя Александра Моисеева городской секретарь Лийметс сообщил, что уголовное наказание уже погашено, то есть для него опять же нет препятствий к возобновлению политической активности. Моисеев наказывался в 2010 году за предложение взятки полицейскому.
Также у нарвских центристов в списке значится бывший вице-мэр Софья Хомякова, которую в 2011 году суд приговорил к денежному наказанию за оказанное тремя годами ранее давление на подчиненного. В результате этих действий последний изменил протокол в ходе производства о проступке.
По уголовному делу в отношении нынешнего председателя Нарвского горсобрания Александра Ефимова, обвиненного в 2016 году в мошенничестве с больничными деньгами, еще нет окончательного судебного решения, так как первый обвинительный приговор был обжалован.
Еще двумя участниками центристского списка в Нарве, ранее засветившимися в уголовных историях, являются экс-префект полиции в Нарве, а ныне предприниматель Артур Пярноя и заведующая одним из нарвских детских садов Татьяна Корелина. Обоих судят за подделку документов, но это совершенно разные истории; дело Пярноя уже в суде второй инстанции, а суд над Корелиной пока только предстоит.
«Уважаемые господа преступники, кандидаты в депутаты по списку Центристской партии! Имейте совесть, умерьте аппетиты, денег в бюджете не хватает уже даже на воровство!» - заявил Владимир Изотов, один из лидеров союза «Наша Нарва», который покинула ранее названная Сильви Эрро.