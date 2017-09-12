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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Бордо за 175 евро!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: NICOLAS TUCAT/AFP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Абу-Даби начиная с 293 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бордо начиная со 175 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 326 евро

Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 587 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мальорку начиная со 134 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Барселону начиная со 110 евро

Туда-обратно из Амстердама в Замбию начиная с 351 евро

Туда-обратно из Амстердама в Йоханнесбург начиная с 394 евро

Туда-обратно из Амстердама на Филиппины начиная с 353 евро

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