В расписании Simple Express произойдут существенные изменения

В связи с реорганизацией сети маршрутов в расписании Simple Express этой осенью произойдут изменения, в ходе которых прекратится перевозка пассажиров на отправлениях с малой заполняемостью. Об этом автобусная фирма сообщает на своей домашней странице.
Изменения касаются следующих отправлений:
Маршрут Таллинн-Нарва
12:30 отправление с таллиннского автовокзала (линия 182) – последнее отправление состоится 30.09.2017
18:00 отправление с таллиннского автовокзала (линия 185) - последнее отправление состоится 30.09.2017
19:15 отправление с таллиннского автовокзала (линия 748) - последнее отправление состоится 30.09.2017
20:30 отправление с таллиннского автовокзала (линия 183) - последнее отправление состоится 30.09.2017
8:30 отправление с йыхвиского автовокзала (линия 185) - последнее отправление состоится 1.10.2017
7:30 отправление из Нарвы (линия 892) - последнее отправление состоится 1.10.2017
12:15 отправление из Нарвы (линия 784) - последнее отправление состоится 1.10.2017
16:15 отправление из Нарвы (линия 893) - последнее отправление состоится 30.09.2017
Маршрут Таллинн – Раквере – Алатскиви
10:00 отправление с таллиннского автовокзала (линия 592) - последнее отправление состоится 30.09.2017
15:20 из Алатскиви (линия 592) - последнее отправление состоится 30.09.2017
Маршрут Таллинн – Выру
9:30 отправление с таллиннского автовокзала (линия 716) - последнее отправление состоится 30.09.2017
16:00 отправление с выруского автовокзала (линия 716) - последнее отправление состоится 30.09.2017
18:45 отправление с таллиннского автовокзала (линия 292) - последнее отправление состоится 30.09.2017
12:00 отправление с выруского автовокзала (линия 879) - последнее отправление состоится 1.10.2017
До отмеченных дат все рейсы будут осуществляться согласно действующему графику движения в обычном порядке. С теми пассажирами, которые прибрели билеты на закрываемые линии после 1 или 2 октября 2017 года, свяжутся для нахождения альтернативных возможностей поездки или же для возврата денег.