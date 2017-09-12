В расписании Simple Express произойдут существенные изменения

Изменения касаются следующих отправлений:

Маршрут Таллинн-Нарва

12:30 отправление с таллиннского автовокзала (линия 182) – последнее отправление состоится 30.09.2017

18:00 отправление с таллиннского автовокзала (линия 185) - последнее отправление состоится 30.09.2017

19:15 отправление с таллиннского автовокзала (линия 748) - последнее отправление состоится 30.09.2017

20:30 отправление с таллиннского автовокзала (линия 183) - последнее отправление состоится 30.09.2017

8:30 отправление с йыхвиского автовокзала (линия 185) - последнее отправление состоится 1.10.2017

7:30 отправление из Нарвы (линия 892) - последнее отправление состоится 1.10.2017

12:15 отправление из Нарвы (линия 784) - последнее отправление состоится 1.10.2017

16:15 отправление из Нарвы (линия 893) - последнее отправление состоится 30.09.2017

Маршрут Таллинн – Раквере – Алатскиви

10:00 отправление с таллиннского автовокзала (линия 592) - последнее отправление состоится 30.09.2017

15:20 из Алатскиви (линия 592) - последнее отправление состоится 30.09.2017

Маршрут Таллинн – Выру

9:30 отправление с таллиннского автовокзала (линия 716) - последнее отправление состоится 30.09.2017

16:00 отправление с выруского автовокзала (линия 716) - последнее отправление состоится 30.09.2017

18:45 отправление с таллиннского автовокзала (линия 292) - последнее отправление состоится 30.09.2017

12:00 отправление с выруского автовокзала (линия 879) - последнее отправление состоится 1.10.2017

До отмеченных дат все рейсы будут осуществляться согласно действующему графику движения в обычном порядке. С теми пассажирами, которые прибрели билеты на закрываемые линии после 1 или 2 октября 2017 года, свяжутся для нахождения альтернативных возможностей поездки или же для возврата денег.