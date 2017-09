Три российских велогонщика подали в суд на WADA и Ричарда Макларена

Дмитрий Соколов, Кирилл Свешников и Дмитрий Страхов, отстраненные от Игр-2016 на основании данных доклада Макларена, создали первый юридический прецедент такого рода.

В Рио велогонщики должны были стартовать в командной гонке преследования на треке, пишет Newsru.com.

В исковом заявлении спортсмены указывают на огромный репутационный ущерб, который они понесли из-за поспешного и несправедливого расследования и бездоказательных обвинений в их адрес.

"Макларен в своем спешном расследовании безосновательно обвинил нас в участии в допинговой схеме. Из-за этого мы были отстранены от Рио-2016, а наша репутация понесла громадный урон. У Макларена не было никаких доказательств в том, что мы применяли допинг", - говорится в иске, который приводит в Twitter журналист BBS Sport.

3 Russian cyclists banned from Rio 2016 Olympics have launched legal action against WADA & doping investigator Prof Richard McLaren pic.twitter.com/gGET5NOfWU