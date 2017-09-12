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Три российских велогонщика подали в суд на WADA и Ричарда Макларена

Sports.ee
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Велогонка. Иллюстративное фото. | ФОТО: Karli Saul

Три российских велогонщика подали иск в Верховный суд провинции Онтарио (Канада) против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и автора доклада о допинге в российском спорте, канадского юриста Ричарда Макларена с требованием о возмещении ущерба на недопуск на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Дмитрий Соколов, Кирилл Свешников и Дмитрий Страхов, отстраненные от Игр-2016 на основании данных доклада Макларена, создали первый юридический прецедент такого рода.

В Рио велогонщики должны были стартовать в командной гонке преследования на треке, пишет Newsru.com.

В исковом заявлении спортсмены указывают на огромный репутационный ущерб, который они понесли из-за поспешного и несправедливого расследования и бездоказательных обвинений в их адрес.

"Макларен в своем спешном расследовании безосновательно обвинил нас в участии в допинговой схеме. Из-за этого мы были отстранены от Рио-2016, а наша репутация понесла громадный урон. У Макларена не было никаких доказательств в том, что мы применяли допинг", - говорится в иске, который приводит в Twitter журналист BBS Sport.

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