Три российских велогонщика подали в суд на WADA и Ричарда Макларена

Три российских велогонщика подали иск в Верховный суд провинции Онтарио (Канада) против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и автора доклада о допинге в российском спорте, канадского юриста Ричарда Макларена с требованием о возмещении ущерба на недопуск на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Дмитрий Соколов, Кирилл Свешников и Дмитрий Страхов, отстраненные от Игр-2016 на основании данных доклада Макларена, создали первый юридический прецедент такого рода.
В Рио велогонщики должны были стартовать в командной гонке преследования на треке, пишет Newsru.com.
В исковом заявлении спортсмены указывают на огромный репутационный ущерб, который они понесли из-за поспешного и несправедливого расследования и бездоказательных обвинений в их адрес.
"Макларен в своем спешном расследовании безосновательно обвинил нас в участии в допинговой схеме. Из-за этого мы были отстранены от Рио-2016, а наша репутация понесла громадный урон. У Макларена не было никаких доказательств в том, что мы применяли допинг", - говорится в иске, который приводит в Twitter журналист BBS Sport.
3 Russian cyclists banned from Rio 2016 Olympics have launched legal action against WADA & doping investigator Prof Richard McLaren pic.twitter.com/gGET5NOfWU— Dan Roan (@danroan) 11 сентября 2017 г.