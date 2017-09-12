Видео: IKEA удивила Россию, удивит и нас!

Ежегодная презентация каталога мебели и сопутствующих товаров IKEA – одно из самых значимых событий осени. 7 сентября на сцене московского театра «Современник» знаменитый театральный художник Павел Каплевич представил целый спектакль, сделав гостей участниками нестандартного представления.

Каталог-2018 называют литературным, об этом говорят и сами названия интерьеров, которые подготовили дизайнеры – «Гэтсби», «Бальзак», «Оз», «Снежная королева», «Мастер и Маргарита». Это своеобразные декорации, в которых могли бы разворачиваться события книг.

Идею подсказали результаты исследования об идеальном доме. Так, 15% участников опроса мечтают об интерьере в стиле Америки 1920-х годов, еще 15% вдохновляются Францией XIX века, 28% участников опроса мечтают о доме из детских сказок, 19% любят сдержанный уют скандинавского стиля и 22% с радостью поселились бы в одном из домов старой Москвы.

В Эстонии еще нет магазина IKEA, но жители нашей страны покупают мебель и аксессуары в соседних государствах. Пока владельцы всемирно известного бренда раздумывают, открывать ли в Эстонии магазин, подготовимся морально и материально и посмотрим образцы новой коллекции ЗДЕСЬ и на видео ниже.