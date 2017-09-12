Украинские силовики пришли в львовский отель, где остановился Саакашвили

«Пограничники и полиция приехали в отель, где находится Миша», - написал он, опубликовав несколько видеозаписей. Первую из них Слободяник выложил в 8 утра. Однако, правоохранители пришли в отель еще раньше - в 7 утра, следует из трансляции, на которую ссылается «Украинская правда».

В сообщении сказано, что правоохранители пришли, чтобы вручить Саакашвили протокол об административном правонарушении при пересечении им государственной границы в пункте пропуска «Шегини». Самого Саакашвили на видео нет, но присутствует народный депутат Семен Семенченко.

Также на месте присутствуют адвокаты, но пограничники Мостиского погранотряда хотят передать протокол о правонарушении Саакашвили лично. При этом в каком номере находится Саакашвили, пограничники не знают.

По данным «Украинской правды», у гостиницы «Леополис» уже собралось много журналистов. Между тем экс-заместитель генпрокурора Украины, а ныне соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил в Facebook, что власти начали проводить репрессии и массовые аресты активистов, поддерживающих экс-главу Одесской областной администрации.

«Сейчас вот арестовали нашего активиста из Черкасс - Андрея Котыченко. Он был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила в Украину. В эти минуты его везут во Львов. Вчера пятнадцатью представителями МВД был задержан наш соратник из Ивано-Франковска - Александр Бурцев, который также активно участвовал в событиях воскресенья», - написал Сакварелидзе.

Он призвал власть прекратить репрессии и освободить задержанных. Кроме того, Сакварелидзе призвал львовян незамедлительно собраться у отеля «Леополис» и помочь отстоять общие права и свободы.

Напомним, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили прибыл на Украину на автобусе с территории Польши. Польские пограничники пропустили кортеж, но со стороны украинского КПП «Шегини» был выставлен кордон из представителей нацполиции и погранслужбы Украины.

В итоге Саакашвили и его соратники прорвали кордон. В стычке пострадали, по данным МВД, до 15 силовиков.

По факту незаконного проникновения Саакашвили в страну на Украине завели уголовное дело. Впоследствии было открыто еще и уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей). В МВД назвали прорыв границы преступлением и пообещали привлечь к ответственности не только экс-губернатора Одесской области, но и участвовавших в этом депутатов, в том числе лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, а также бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.

В ноябре прошлого года Саакашвили ушел в отставку с поста одесского губернатора, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией. После снятия с должности он создал собственное политическое объединение - «Движение новых сил».

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства Украины. В администрации главы государства пояснили, что решение было принято по представлению Государственной миграционной службы. Саакашвили в тот момент находился за границей.