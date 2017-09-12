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Эстонский автогонщик получил условный срок за езду в пьяном виде

Rus.Postimees.ee
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Марко Асмер. | ФОТО: Mati Hiis / Õhtuleht

Во вторник, 12 сентября, Харьюский уездный суд признал эстонского автогонщика Марко Асмера (33) виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

За это нарушение закона суд приговорил его к девятимесячному тюремному заключению, которое не будет применяться, если в течение ближайшего года Марко Асмер не совершит нового умышленного преступления. В качестве дополнительного наказания суд, рассматривавший дело в рамках согласительного производства, на четыре месяца лишил Асмера водительских прав, передает Rus.ERR.

Согласно обвинению, 14 июля в волости Виймси Марко Асмер, находясь за рулем автомашины Mercedes-Benz в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП.

Ранее Асмер не наказывался ни в уголовном, ни в административном порядке. В 2007-м Марко Асмер выиграл чемпионат британской «Формулы-3».

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