Какую недвижимость может позволить себе купить житель Эстонии

Специалист по недвижимости Тыну Тоомпарк в своей книге Nõuanded koduostjale ("Советы покупателю жилья") пишет, что в Западной Европе и в США потенциальные покупатели выбирают недвижимость, которая стоит от двух до четырех их годовых зарплат.

В Эстонии это выглядит несколько по-другому. Уровень жизни у нас ниже, поэтому стоимость недвижимости, которую может себе позволить житель Эстонии, равна четырем, пяти или даже шести годовым зарплатам. Это значит, что при доходе 1500 евро в месяц, цена приобретаемой недвижимости может быть не более 108 000 евро.

«Не стоит забывать и о том, что недвижимость требует постоянных вложений. Поэтому покупка и обслуживание дорогого жилья может стать слишком обременительнам для покупателя», - пишет Тоомпарк.

К тому же цена приобретаемой недвижимости в большинстве случаев зависит и от величины кредита, на который можно рассчитывать.