Выбитые зубы, синяки и пострадавший ребенок: футбольный матч в Ласнамяэ закончился дракой

Футбольный союз начал дисциплинарное производство, которое должно завершиться к концу этой недели. Некоторые пострадавшие подали заявления в полицию, пишет Postimees.

Согласно показаниям, данным порталу soccernet.ee, перед нами – классическая ситуация «слово против слова», когда ни одна из сторон не отрицает своих грехов, но подчеркивает, что вина противоположной стороны – гораздо больше. От обычной драки болельщиков инцидент отличает тот факт, что в конфликте участвовал и действующий руководитель "Инфонета" Александр Алтосар. По его собственному утверждению, он участвовал в драке пассивно, а по утверждениям болельщиков "Флоры" – активно.

Конфликт разгорелся после того, как на футбольное поле выбежал – делать это строго запрещено! – болельщик "Флоры", который решил подразнить болельщиков "Инфонета". Те в свою очередь пробрались к болельщикам "Флоры" и избили их. Длилось избиение пару десятков секунд и закончилось вышеперечисленными повреждениями.

К счастью, попавшая в драку четырехлетняя девочка отделалась лишь царапинами, другое дело – психологическая травма…

Конфликт из-за слова «импотентный»

Поводом к драке послужила не только напряженная игра и выскочивший на поле болельщик – у конфликта было несколько причин.

Во-первых, не обошлось без национального вопроса. "Инфонет" на 99% - русскоязычный клуб, который базируется в Ласнамяэ. Среди активных болельщиков "Флоры" – тех, кто во время игры поет и скандирует, - определенная часть – с очень проэстонскими и прямолинейными взглядами, что дает почву для конфликта.

Во-вторых, еще в начале июля Infonet выдал запрет на посещение стадиона футбольному журналисту soccernet.ee Касперу Элиссаару, который озаглавил свой репортаж о поражении «Инфонета» в Еврокубках «Импотентный Infonet упал на газон» («Impotentne Infonet vajus murule»). По оценке клуба, слово «импотентный» - оскорбительно. (Это слово можно перевести на русский и как "немощный", но явный намек на импотенцию все же остается - прим. ред.)

Для врагов «Инфонета» случай не остался незамеченным. Пошутил на эту тему и главный тренер «Флоры», голландец Арно Пийперс, а фанаты «Флоры» на играх с «Инфонетом» скандировали: «Им-по-тент! Им-по-тент!»

Официально «Инфонет» на эту тему больше не высказывался, но явно, что такие издевательства ласнамяэский клуб сильно раздражали. В частности, Александр Алтосар был главным порицателем скандального заголовка.

В-третьих, на прошлой неделе выяснилось, что в 2018 году «Инфонет» планирует отказаться от стадиона в Ласнамяэ и будет проводить встречи на A. le Coq Arena, что вызвало негодование некоторых болельщиков «Флоры». На эту тему много и красочно рассуждали в социальных сетях, и это еще больше разожгло вражду.

Сыграла свою роль и спортивная фрустрация: весь сезон титулованного «Инфонета» был неудачным, тогда как «Флора» после субботней победы очень близка к титулу чемпиона, что многим зрителям перед началом сезона казалось невероятным.

Драка стала возможной из-за слабой организации игры: охранников было мало, и справиться с буянами своими силами они не могли.

"Инфонет" получит крупный штраф

Что будет дальше? Полиция занимается расследованием, и, возможно, участвовавшим в драке будут предъявлены обвинения в проступке или преступлении. Несомненно, последуют и санкции Футбольного союза. На основе прежней практики в качестве субъектов рассматриваются три участника: FC Infonet, FC Flora и индивидуальные участники драки.

Последним запретят посещать мероприятия под эгидой Эстонского футбольного союза, запрет может распространиться и на мероприятия UEFA или FIFA в Европе и в мире. В последнем случае наказанный больше не сможет посетить ни один официальный футбольный матч ни в одном конце света, иначе он будет наказан по законам соответствующего государства.

«Флору» ожидает наказание за неподобающее поведение болельщиков, потому что человек, выбежавший на 90-й минуте на поле, был идентифицирован как фанат этого футбольного клуба.

«Инфонет» ждет более жесткое наказание, поскольку, помимо драки, устроенной болельщиками футбольного клуба, сильно хромала организация игры. Если на футбольном матче начинается драка, виноват организатор, в данном случае – «Инфонет». Недостатки – нехватка охранников и их неспособность отреагировать на конфликт – были в субботу очевидны. Именно за это «Инфонет», очевидно, ожидает внушительный штраф и/или запрет играть при публике на несколько матчей.