Кошмар в Латвии: пара избила малыша до перелома черепа

В ходе расследования выяснилось, что 23-летняя Анна Мария и 37-летний Айвар будучи в состоянии алкогольного опьянения начали бить дочь, которая громко плакала. Отчим малышки бил ее по попе и по лицу, прижимал лицом к подушке - видимо, думая, что таким образом заставит ребенка замолчать.

Как отмечается, он также насильно сжимал челюсти девочки, травмируя ее лицо, вследствие чего у малышки пошла кровь.

Известно, что избиение продолжалось на протяжении дня, так как девочке в тот день как раз исполнялось семь месяцев, что взрослые и отмечали... Установлено, что отчим также скинул девочку с дивана: она ударилась головой об пол и получила тяжкие телесные повреждения, которые угрожали ее жизни.

В итоге мучитель получил 1 год и 2 месяца, мать ребенка - 220 часов принудительных работ.

После ЧП пара рассталась, а девочку взяла другая семья. Отмечается, что ее биологическая мать в течение длящегося два года уголовного процесса родила еще одного ребенка.